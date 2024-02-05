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05 февраля 2024 года 09:42

Лишь каждый десятый россиянин удовлетворен своей работой

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Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
5 февраля. FINMARKET.RU - Лишь каждый десятый россиянин полностью удовлетворен своей текущей работой, выяснили аналитики сервиса hh.ru (проведенный ими опрос имеется в распоряжении "Российской газеты").

Отмечается, что удовлетворенность своей текущей работой у респондентов сейчас находится на среднем уровне: 28% опрошенных поставили три балла из пяти, еще 27% нравится их работа на четыре балла. Симпатизирует на твёрдую пятёрку своему труду лишь каждый десятый опрошенный (11%), а вот каждый четвёртый поставил 1-2 балла - минимальный уровень удовлетворенности.

Больше других получают удовольствие от работы, судя по данным опроса, юристы, работники сферы образования и специалисты по продажам и клиентскому обслуживанию. А вот самый низкий уровень любви к своей работе испытывают работники транспортной и ИТ-сферы.

Между тем каждый второй опрошенный (49%) отметил, что больше всего его интересует карьера в частной компании. Почти треть респондентов (27%) в целом готовы работать в госсекторе. Еще 20% или каждый пятый опрошенный не прочь работать на себя - открыть ИП, стать самозанятым или уйти во фриланс.

По словам подавляющего числа опрошенных (81%), смысл работы для них - это просто зарабатывание денег. Ещё 58% хотят добиться за счёт работы самореализации, а 49% - саморазвития. Для 44% их работа - это любимое дело. А для 26% респондентов по всей стране смысл работы заключается в признании и уважении окружающих.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  работа,  опрос

 
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