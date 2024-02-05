В РФ растет популярность снятия наличных на кассе магазина

5 февраля. FINMARKET.RU - В ЦБ отметили резкий рост популярности снятия наличных на кассе магазина в 2023 году. Как рассказали "Коммерсанту" в Банке России, в первой половине прошлого года объем денег, снятых по картам на кассах магазинов в РФ, более чем втрое превысил тот же показатель за второе полугодие 2022 года и достиг 12 млрд руб. За три квартала количество торговых точек, предоставляющих сервис "наличные на кассе", выросло более чем на 35% и превысило 33 тыс. штук.

Получить без комиссии наличные на кассе при оплате покупки банковской картой на любую сумму можно с 2019 года. С одной карты за день можно снять не больше 5 тыс. руб. и не более 30 тыс. руб. за месяц. Средняя сумма снятия - 2 тыс. руб.

Наиболее активно услугу продвигает Сбербанк, у которого сегодня подключено более 28 тыс. торговых точек. В банке изданию уточнили, что до конца года их число планируется увеличить до 30 тыс.

Как пояснил "Коммерсанту" вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, сервис получения наличных на кассах магазинов начал активно развиваться, по сути, только в конце 2022 года. В то же время, по его мнению, "потенциал у сервиса очень большой и в ближайшие два года количество таких точек вполне может в 1,5 раза превысить число банкоматов".