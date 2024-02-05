Импорт планшетов в Россию сократился на 27%

5 февраля. FINMARKET.RU - Ввоз планшетов в Россию в 2023 г. сократился на 27% по сравнению с 2022 г., а доля параллельного импорта упала почти вдвое - с 27,5% в 2022 г. до 15%. Такой статистикой с "Ведомостями" поделился аналитический центр дистрибутора GS Group. Всего за 2023 г., по данным компании, было ввезено 1,32 млн планшетов различных брендов.

Помимо сокращения объемов поставок, в 2023 г. в категории планшетов сменились лидеры, следует из статистики GS Group:гаджетов южнокорейского Samsung и китайской Lenovo, занимавших первое и второе места в 2021-2022 гг., упал на 85-91%. В то же время ввоз планшетов китайской Honor вырос на 2844% (до 159 000 шт.) практически с нуля и обогнал Apple (США).

Самое серьезное падение продемонстрировал Samsung, который был лидером по импорту планшетов в РФ в 2022 г. и ввез тогда 393 000 гаджетов (22% российского рынка), подсчитали аналитики GS Group. В 2023 г. доля бренда сократилась до 3%, или 35 000 единиц. В 2021 г. китайская Lenovo была на втором месте по объемам ввоза планшетов в Россию (457 000 устройств), в 2023 г. таких устройств ввезли всего 20 000.

В лидеры в 2023 г. выбилась китайская Huawei, ее доля от общего импорта планшетов составила 25%, или 330 000 устройств. Следом идут Honor и Apple (по 12%), которые завезли 159 000 и 155 000 гаджетов соответственно. Также в топ-10 вошли такие бренды, как Dexp, Digma (российские марки, импортирующие технику из КНР) и китайская Teclast - по 7% от общего объема импорта, подсчитали в GS Group.