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05 февраля 2024 года 08:21
Налог на доход с длинных вкладов могут отменить
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
5 февраля. FINMARKET.RU - В России хотят отменить налог на доход по вкладам от трех лет. Это будет стимулировать долгосрочные вложения граждан, заявил "Известиям" зампред Совфеда Николай Журавлев. Из-за высокой ключевой ставки сейчас крайне мало длинных вкладов - банки предлагают высокие проценты по коротким продуктам. Однако в долгосрочной перспективе это правильный стимул, считает Журавлев. Впервые граждане должны будут заплатить сбор в этом году - по итогам 2023 года. Закон о налогообложении процентов по банковским депозитам вступил в силу с 1 января 2021 года, однако в конце марта 2022 года президент Владимир Путин временно освободил россиян от его уплаты. Для расчета необлагаемой налогом суммы нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой в течение года, когда были получены проценты. Однако учитывается максимальная величина ставки ЦБ лишь на начало каждого месяца. С дохода выше этого уровня придется заплатить НДФЛ 13%, если же поступления окажутся более 5 млн рублей - 15%. В 2023 года ключевая поднималась до максимума в декабре, на первое число она составляла 15%. Поэтому необлагаемая налогом сумма дохода по банковским депозитам составит 150 тыс. рублей. Самостоятельно определять размер налога не придется. Финорганизации направят информацию о доходах по вкладам в Федеральную налоговую службу. Если начисленные за год проценты превысят необлагаемую базу, ФНС пришлет уведомление. Сбор за прошедший год нужно заплатить до 1 декабря 2024 года. Сейчас идет обработка сведений, сообщили "Известиям" в пресс-службе ФНС.
Опубликовано Финмаркет
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