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02 февраля 2024 года 09:14
Наступление на "серый" майнинг
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Александр Рюмин/ТАСС
2 февраля. FINMARKET.RU - "Сообщество потребителей энергии" предложило правительству установить для населения максимальный потолок потребления электроэнергии по льготным тарифам, пишет "Коммерсантъ". Предельный уровень, по их мнению, должен составить 10,8 тыс. кВт.ч в месяц - это максимальный объем, который технически может потребить объект, подключенный к мощности в 15 кВт. Мера не затронет граждан, но позволит побороть "серых" майнеров и снизить нагрузку на бизнес, считает промышленность. Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС и другим регуляторам проработать вопрос. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим предлагает привязать логику формирования ценовых диапазонов к темпу сокращения объема перекрестного субсидирования и скорректировать методологию формирования тарифов, исключив возможность устанавливать диапазоны с разницей в одну копейку. Единый диапазон потребления для всей страны также не будет эффективным в борьбе с "серым" майнингом криптовалюты, предупреждает он: в регионах с "экстремально низкими тарифами для населения" даже льготного уровня в 10,8 тыс. кВт.ч "может быть недостаточно для качественного изменения ситуации".
Опубликовано Финмаркет
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