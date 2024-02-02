Наступление на "серый" майнинг

2 февраля. FINMARKET.RU - "Сообщество потребителей энергии" предложило правительству установить для населения максимальный потолок потребления электроэнергии по льготным тарифам, пишет "Коммерсантъ". Предельный уровень, по их мнению, должен составить 10,8 тыс. кВт.ч в месяц - это максимальный объем, который технически может потребить объект, подключенный к мощности в 15 кВт.

Мера не затронет граждан, но позволит побороть "серых" майнеров и снизить нагрузку на бизнес, считает промышленность.

Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС и другим регуляторам проработать вопрос. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим предлагает привязать логику формирования ценовых диапазонов к темпу сокращения объема перекрестного субсидирования и скорректировать методологию формирования тарифов, исключив возможность устанавливать диапазоны с разницей в одну копейку. Единый диапазон потребления для всей страны также не будет эффективным в борьбе с "серым" майнингом криптовалюты, предупреждает он: в регионах с "экстремально низкими тарифами для населения" даже льготного уровня в 10,8 тыс. кВт.ч "может быть недостаточно для качественного изменения ситуации".