Рынок лизинга сбавляет темпы роста

2 февраля. FINMARKET.RU - Рекордный результат роста рынка лизинга по итогам 2023 году не получится повторить в 2024 году, пишет "Коммерсантъ" на данные агентство НРА, которое ожидает увеличения количества предметов лизинга, переданных клиентам, на 20%, до 700 тыс. По итогам прошлого года рост был вдвое больше.

По отдельным позициям рынок уже близок к насыщению, говорят эксперты. К тому же после повышения ключевой ставки многие клиенты сократили либо отложили программы модернизации.

По предварительным данным НРА (с отчетом ознакомился “Ъ”), количество новых предметов лизинга, переданных клиентам за 2023 год, достигло 611 тыс. Это результат на 40% выше «кризисного» 2022 года (431 тыс.) и на 6% выше, чем в прежде рекордном 2021 году (565 тыс.).

Наибольший прирост в 120% отмечается в сегменте компьютерного оборудования, где ярко проявился эффект низкой базы 2022 года. Кроме того, высокие темпы показали сегменты легкового (на 60%) и коммерческого (на 45%) автотранспорта. Это связано с мерами господдержки (компенсации скидки лизингодателю на авансовый платеж) колесной техники, высокой активностью в строительной отрасли, а также с циклом замены грузового и корпоративного автотранспорта, отмечают аналитики.

По оценке НРА, общий лизинговый портфель по итогам 2023 года достигнет 8,4 трлн руб., что на 24% выше результата годовой давности.