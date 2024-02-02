Бюджеты регионов РФ: в 61 расходы превысили доходы

2 февраля. FINMARKET.RU - Совокупные собственные доходы российских регионов без учета новых ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей выросли на 9,5% до 19,25 трлн руб., расходы – на 11% до 19,51 трлн руб., говорится в исследовании АКРА, подготовленном по просьбе " Ведомостей ". Оценки основаны на оперативных данных информационного ресурса Минфина "Электронный бюджет" на 1 января 2024 г.

28 субъектов закончили год с профицитом бюджета. У 61 региона – с учетом новых – расходы превысили доходы. При этом среди присоединенных территорий Запорожская область завершила год с профицитом в 1,2 млрд руб. (13% от собственных, налоговых и неналоговых доходов, ННД). ДНР, ЛНР и Херсонская область показали дефицит бюджета. Суммарное превышение расходов над доходами по всем российским субъектам составило 292 млрд руб. с учетом новых регионов.

В 2022 г. профицит консолидированных бюджетов регионов России (с учетом муниципалитетов и внебюджетных фондов) составил 200 млрд руб., отмечал министр финансов Антон Силуанов в январе прошлого года. По словам министра, с профицитом исполнили бюджет 40 регионов, с дефицитом – 45.

По оценке АКРА, в 2023 г. наибольшим дефицитом отметились Москва (-189,9 млрд руб., или 5% ННД), Санкт-Петербург (26,5 млрд руб., или 2%) и Татарстан (23,5 млрд руб., или 6%). В относительных величинах наибольший дефицит у Республики Чечни (58% ННД), Еврейской АО (41% ) и Республики Ингушетии (28%). Наибольший профицит бюджета в номинальном выражении сформировался в Свердловской (50,8 млрд руб., или 13% ННД) и Ленинградской (37,1 млрд руб., или 16%) областях и ХМАО (30,6 млрд руб., или 8%).

Расходы регионов в прошлом году росли быстрее доходов, поэтому сложился совокупный дефицит 292 млрд руб., отметил автор расчетов, эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. В совокупности в 85 "старых" субъектах расходы увеличились на 1,9 трлн руб. по итогам прошлого года. Наибольшее увеличение произошло по разделам "ЖКХ" (на 552 млрд руб.), "Национальная экономика" (на 509 млрд руб.) и "Образование" (на 422 млрд руб.), уточняет Цыпкин. В 2023 г. в совокупных тратах бюджетов доминировал раздел «Национальная экономика», на его долю пришлось 23,7% совокупных расходов. На образование и социальную политику приходилось по 20% трат.

Большую часть совокупных доходов субъектов сформировал налог на прибыль – его доля составила 30,9%, отметил Цыпкин. Поступления по нему увеличились на 27,7% к уровню по итогам 2022 г., но это не компенсировало растущих расходов

Прошлый год оказался достаточно непредсказуемым для регионов – это повышенный спрос и со стороны государства, и со стороны граждан, что влияло на налоговые поступления, отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Ситуация по дефицитным регионам разнится, но часто это случается из-за бухгалтерских нюансов, отмечает Климанов. Это фактически связано с ростом госдолга и бюджетными кредитами, которые к концу года увеличились почти до 2 трлн руб., добавляет он.

В этом году у нефтегазовых регионов (ХМАО, ЯНАО, НАО, Татарстан, Башкирия, Сахалинская и Оренбургская области) есть риск недополучения запланированных доходов в связи с возможностью сокращения мировых цен на нефть и ростом санкционного давления, полагает Тирских. На объеме поступления доходов регионов также может сказаться неопределенность макроэкономической и геополитической обстановки. Есть риски, связанные с увеличением долговой нагрузки регионов, в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, добавила она.