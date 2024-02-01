Ритейлеры наращивают собственный импорт вина

1 февраля. FINMARKET.RU - Крупныенаращивают собственныйвина и крепкого спиртного, который по итогам 2023 года вырос на 7%, до более 520 млн л. Ритейлеры заняли большинство мест в пятерке крупнейших импортеров алкоголя в Россию по итогам 2023 года, следует из имеющихся у "Коммерсанта" данных участников рынка. X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток") увеличила общий импорт вина и крепких напитков на 18%, до 44,4 млн л. Входящие в Mercury Retail "Бристоль" и "Красное&Белое" ввезли 37,9 млн л, что соответствует третьему месту. А "Магнит" увеличил импорт на 83%, до 28,5 млн л, заняв пятую строчку. Цифры не учитывают импорт из стран ЕАЭС.

В X5 Group заявили, что наращивают поставки вин из Грузии, Азербайджана, ЮАР, Аргентины, Армении, удерживая объемы импорта из Европы, и нарастили импорт виски от новых поставщиков. В 2024 году там в том числе планируют развивать импорт из стран Азии и Латинской Америки. В "Магните" объяснили рост объемов низкой базой 2022 года, добавив, что не видят предпосылок для увеличения импорта алкоголя в 2024 году.