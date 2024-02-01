Установку сотовых станций вдоль трасс и в деревнях упростят

1 февраля. FINMARKET.RU - Вдоль автомобильных трасс и железных дорог, в малонаселенных местах и приграничных районах будет гораздо меньше мертвых зон, в которых не ловит мобильная. Необходимые поправки в законодательство уже подготовлены и ждут отзывов кабмина, сообщил 31 января первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате.

Сенатор обратил внимание на то, что с 2021 года удалось обеспечить качественную мобильную связь пяти тысяч поселков, пишет "Российская газета" . Из них 3,5 тысячи - за счет федерального бюджета, остальные - из средств регионов. И все же остается много мест, где пока операторы не спешат устанавливать ретрансляторы. Одна из проблем, с которой они сталкиваются, касается трудностей при строительстве линий связи вдоль автомобильных дорог.

Совет по "цифре" подготовил изменения в законы о связи и об автомобильных дорогах, который ускорит появление хорошего мобильного сигнала на трассах за счет установки базовых станций в полосах отвода. Одновременно Минтрансу, РЖД, Минцифры и Минфину предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы субсидировались инвестзатраты операторов сотовой связи на строительство инфраструктуры связи вдоль магистральных железнодорожных линий. Члены совета рекомендуют ведомствам проработать и вопрос о единых льготных тарифах для размещения точек связи на объектах энергетической и дорожной инфраструктуры.

Другая инициатива парламентариев касается совершенствования правил размещения базовых станций. Сейчас можно разместить одну мачту только на один населенный пункт, где проживают от 100 до 500 человек. Но во многих случаях условия позволяют сделать так, чтобы сигнал доходил до нескольких расположенных рядом поселков. "В каждом из них может проживать несколько десятков человек, но суммарно количество населения будет превышать искомые 100 жителей", - добавил Турчак

Планируется, что к 2035 году 98% домохозяйств будет подключено к высокоскоростному интернету, а 60% граждан будут обеспечены 5G-связью.