Российские компании ищут сотрудников в дальнем зарубежье

1 февраля. FINMARKET.RU - Российские кадровые агентства столкнулись с ростом спроса бизнеса на работников из таких стран, как Индия, Пакистан. Интерес к сотрудникам без знания русского языка вызван нехваткой рабочих рук и сокращением числа трудовых мигрантов из стран СНГ.

Как рассказали "Коммерсанту" . в ряде кадровых агентств, российские компании все чаще обращаются к ним с просьбой привезти работников из стран дальнего зарубежья с недорогой рабочей силой. "Ситуация с нехваткой работников в производственном секторе усугубилась, он и так с трудом конкурировал зас ритейлом и е-коммерцией",- говорит директор рекрутинговой компании Ventra Industrial Ольга Тонких. "Речь идет о рабочих без квалификации: упаковщиках, сборщиках тары, операторах производственных линий",- рассказывает рекрутер.

Вице-президент по операционному управлению холдинга АНКОР Алексей Миронов также говорит о "достаточном количестве" таких запросов, отмечая, что "с учетом нехватки кадров и прироста зарплат многие компании готовы работать с трудовыми мигрантами без знания русского языка". Основатель консалтинговой компании Support Partners Константин Борисов поясняет, что иностранные рабочие сейчас востребованы у предприятий горнорудной промышленности. "Сейчас у нас, например, есть заказ на наем в Индии 50-70 операторов самосвалов",- говорит он. С аналогичными запросами столкнулись и другие кадровые компании, в их числе - Cornerstone, Kontakt Interseach Russia и Unity. "Нам поступил запрос даже на сотрудников из Северной Кореи",- говорит источник газеты в одном из кадровых агентств. Отметим, что осенью 2023 года о планах привлечь какое-то количество индийцев сообщал один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит".