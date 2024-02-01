Товары, которые передают на благотворительность, предлагают освободить от НДС

1 февраля. FINMARKET.RU - Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил на заключение в правительство пакет законопроектов, который должен стимулировать программы фудшеринга в России, пишут "Ведомости" . Поправками в Налоговый кодекс предлагается освободить отпередачу напродовольственных товаров (кроме подакцизных). Они должны передаваться НКО, занимающимся товарной помощью населению. Общая стоимость передаваемых товаров не должна превышать 1% от оборота данной категории товаров у компании.

Нормы будут распространяться на овощи, фрукты, ягоды, хлеб, крупы, макароны, соки, детское питание, воду, чай, кофе. Коды видов товаров, которые можно будет передать на благотворительность, будет определять правительство. Подтверждением права на освобождение от НДС станут договор или контракт о безвозмездной передаче таких товаров и акт приема-передачи.

Предполагается создать два реестра, вести которые будет уполномоченный правительством орган исполнительной власти: реестр благотворителей (компании-ритейлеры) и реестр НКО, которые будут переданную помощь отдавать нуждающимся. В закон о благотворительной деятельности Метелев предлагает внести новую статью 16.2 - условия осуществления товарной благотворительной помощи, которая оказывается как раз компаниями-благотворителями и НКО, включенными в соответствующие реестры.

Пакет поправок направлен на стимулирование программы фудшеринга в России для обеспечения продовольственной помощью нуждающихся, говорится в пояснительной записке.