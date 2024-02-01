Банкам могут предложить выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

Кредитные организации должны будут отслеживать, откудазаходят в онлайн-банк. Если станет ясно, что человек преимущественно пользуется интернет-сервисами с территории иностранных государств, то банк должен будет запросить у клиента дополнительную информацию о его месте проживания.

Такая инициатива содержится в проекте постановления правительства, которое подготовил Минфин, пишут "Известия" . Документ вносит изменения в положение, регулирующее действия банков по установлению налогового резидентства клиентов.

В проекте постановления уточняется: если клиент не предоставил запрашиваемые документы, то банк вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Никаких решений по инициативе не принято, заявили "Известиям" в Минфине, добавив, что вопрос о внесении изменений решат по итогам обсуждения с ведомствами и участниками профсообщества. В ФНС также сказали, что проект нормативного акта разработан, чтобы запустить обсуждение механизма. По его результатам поправки могут доработать или признать их нецелесообразными, подчеркнули в службе.

Сейчасдолжны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом, пояснил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. Проект же предусматривает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию клиента - из какой страны он заходит в онлайн-банк. Речь идет о сплошном контроле источника трафика, подчеркнул Емелин.