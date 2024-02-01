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01 февраля 2024 года 08:25
Банкам могут предложить выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации
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Михаил Терещенко/ТАСС
Кредитные организации должны будут отслеживать, откуда клиенты заходят в онлайн-банк. Если станет ясно, что человек преимущественно пользуется интернет-сервисами с территории иностранных государств, то банк должен будет запросить у клиента дополнительную информацию о его месте проживания. Такая инициатива содержится в проекте постановления правительства, которое подготовил Минфин, пишут "Известия". Документ вносит изменения в положение, регулирующее действия банков по установлению налогового резидентства клиентов. В проекте постановления уточняется: если клиент не предоставил запрашиваемые документы, то банк вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке. Никаких решений по инициативе не принято, заявили "Известиям" в Минфине, добавив, что вопрос о внесении изменений решат по итогам обсуждения с ведомствами и участниками профсообщества. В ФНС также сказали, что проект нормативного акта разработан, чтобы запустить обсуждение механизма. По его результатам поправки могут доработать или признать их нецелесообразными, подчеркнули в службе. Сейчас банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом, пояснил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. Проект же предусматривает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию клиента - из какой страны он заходит в онлайн-банк. Речь идет о сплошном контроле источника трафика, подчеркнул Емелин.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, банки, клиенты, геолокация
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