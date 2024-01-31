В декабре промпроизводство в РФ выросло на 2,7%

Рост промпроизводства в РФ в декабре замедлился до 2,7% после 4,5% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост показателя на 4,4%.. В 2023 году промпроизводство увеличилось на 3,5%. Росстат улучшил динамику роста показателя в 2022 году до 0.7%

31 января. FINMARKET.RU - В декабре 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 2,7% по сравнению с декабрем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В ноябре, согласно пересмотренным данным,выросло на 4,5%. ранее сообщалось о повышении на 4,3%. В октябре рост показателя составлял 5,3%, в сентябре - 5,7%, в августе - 5,6%, в июле - 5,5%, в июне - 5,7%, в мае - 6,5%, в апреле - 4,9%, в марте - 0,7%, в феврале снижение промпроизводства составляло 2%, в январе - 2,9%. Данные за 2022 г. и с января по ноябрь 2023 г. уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства, поясняет Росстат.

В 2023 году повышение показателя составило 3,5% после роста на 0,7% в 2022 году. Ранее сообщалось о росте промпроизводства на 0,6%.

По сравнению с ноябрем промпроизводство в декабре увеличилось на 9,7%.

С исключением сезонного и календарного факторов в декабре 2023 года, по оценке Росстата, промышленность не изменилась по сравнению с ноябрем после роста на 0,3% месяцем ранее.

Динамика показателя за декабрь оказалась слабее прогнозов аналитиков. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предусматривал повышение промпроизводства на 4,4% в годовом выражении.

В целом за 2023 год экономисты прогнозировали рост промпроизводства на 3,7%, Минэкономразвития - на 3,6%. В 2024 году экономисты прогнозируют рост промышленности на 2,0%, что немного ниже прогноза Минэкономразвития (2,6%)

В декабре 2023 года на рост индекса промышленного производства оказало влияние увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях, в электро- и теплоэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, отмечает Росстат.

Обрабатывающие производства стабильно показывают высокие темпы роста на протяжении последних десяти месяцев. Энергетический сектор продемонстрировал рост на 1,6% по сравнению с декабрем 2022 года и 17,7% по сравнению с ноябрем 2023 года.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 1,1% по сравнению с декабрем 2022 года, однако выросла по сравнению с ноябрем 2023 года на 5,3%.

На негативную динамику промышленного производства в сырьевом секторе повлияло сокращение добычи металлических руд на 3,6% по сравнению с декабрем 2022 г. и на 5,3% по сравнению с ноябрем 2023 года, а также снижение объемов выработки прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок на 14,5% по сравнению с декабрем 2022 года и на 25,9% по сравнению с ноябрем 2023 года. Добыча угля в декабре 2023 года сократилась по сравнению с декабрем 2022 года на 6,5%, однако выросла по сравнению с ноябрем 2023 года на 1,3%.

- производство мебели- (+27,1%);

- полиграфия и копирование носителей информации - (+25,4%);

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (+24,0%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+21,4%);

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (+13,6%);

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (+13,1%).

- производство табачных изделий - (-42,4%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - (-3,6%);

- производство электрического оборудования - (-3,4%);

- производство кокса и нефтепродуктов - (-1,5%);

- металлургическое производство - (-0,5%);

- выпуск одежды - (-0,2%).

Производство легковых автомобилей в России в 2023 году выросло на 19%, достигнув показателя 537,1 тыс. штук, грузовиков - на 19,3%, до 167,6 тыс.

В декабре легковых авто было выпущено 55,5 тыс. шт., что на 34,2% больше, чем в декабре 2022 года, но на 13,6% меньше, чем в ноябре 2023 года. Производство грузовиков составило 16,6 тыс. шт. - на 9,7% больше год к году, но на 0,8% меньше, чем в ноябре 2023 года.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце выпущено 1,6 тыс. шт. - на 20,2% больше, чем за декабрь 2022 года, и на 13,2% больше, чем в ноябре 2023 года. За весь 2023 год их выпуск вырос на 10,9%, до 14,1 тыс. единиц.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта за декабрь уменьшилось год к году на 0,4%, до 17,1 тыс. единиц; в сравнении с ноябрем 2023 года показатель упал на 6,5%. За январь-декабрь российские предприятия выпустили 202,4 тыс. таких двигателей, что на 10,8% меньше, чем в 2022 году.