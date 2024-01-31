В Госдуме рассмотрят создание в РФ авиатакси

31 января. FINMARKET.RU - В Госдуме разработали законопроекты о снижении требований к пишет "Коммерсантъ". Авторы инициативы предлагают выделить их в отдельную категорию авиации и частично отменить регулирование, оставив контроль безопасности. По расчетам авторов проекта, это может снизить стоимость эксплуатации судов в шесть раз и привлечь лизингодателей.

Эксперты пока не видят массового спроса на эту услугу и считают, что развитие малой авиации следует начинать с доработки действующих правил. Говоря о создании нового предложения на рынке, необходимо понимать, есть ли на него спрос, «авиатакси остается дорогим видом перевозки», говорит эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов. Выделение этого вида транспорта ему кажется нецелесообразным. Хотя Федор Борисов согласен, что на основе риск-ориентированных подходов нужно отказываться от избыточных требований к АОН, полностью уходить от регулирования легкой авиации было бы неправильно. Для начала следует разрешить ей выполнять коммерческие авиаработы на основании четких и доступных правил. Обсуждение авиатакси, по его мнению, можно всерьез рассматривать тогда, когда появится выпуск ВС и двигателей для них, поскольку «отечественной техники для развития проекта сейчас нет».

Под авиатакси в проекте понимаются легкие воздушные суда (ЛВС): самолеты с максимальной взлетной массой до 5,7 тонны и вертолеты до 3,1 тонны. По разным оценкам, на такие суда приходится до половины из 4,8 тыс. ВС в реестре Росавиации. Это, например, Ан-2, DHC-6, Cessna, а также вертолеты Bell 407 и Robinson R44.