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31 января 2024 года 10:49
"Зеленый" ГОСТ для индивидуального жилья примут во 2-м квартале
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Александр Рюмин/ТАСС
31 января. FINMARKET.RU - ГОСТ для экологичного индивидуального жилья могут принять уже во 2-м квартале, рассказали "Российской газете" в ДОМ.РФ. Как отметила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая, "зеленый" ГОСТ адаптирован под специфику рынка ИЖС: на этапе разработки была проведена пилотная оценка пяти застройщиков ИЖС и производителей домокомплектов. По результатам стандарт был доработан. На этапе публичного обсуждения от некоторых критериев пришлось отказаться. Так, по словам Слуцкой, было решено отказаться от критериев, требующих проведения инструментальных исследований: замеров качества воздуха, уровня шума, лабораторных анализов качества воды и других критериев, требующих участия дополнительных специалистов. Ключевым критерием в рамках текущей редакции ГОСТ, необходимым для соответствия минимальному рейтинговому уровню - "Бронзе", является возможность круглогодичного проживания в индивидуальном жилом доме. Для соответствия требованиям необходимо подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электрическим сетям. Дополнительно в инициативном порядке ДОМ.РФ разработал методику определения класса энергетической эффективности объекта ИЖС, она учитывает расход тепловой энергии на отопление, теплоснабжение, вентиляцию, горячее водоснабжение и потребление электрической энергии бытовыми приборами и способствует определению необходимых мероприятий по повышению энергоэффективности жилого дома, рассказывает Слуцкая. Также эта система может учитывать в энергобалансе здания выработку возобновляемых источников энергии в случае их наличия. В компании считают, что выполнение требований "зеленого" ГОСТа для ИЖС для массовой застройки не приведет к существенному удорожанию проектов. Это подтверждается пилотными проектами.
Опубликовано Финмаркет
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