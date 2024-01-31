"Зеленый" ГОСТ для индивидуального жилья примут во 2-м квартале

31 января. FINMARKET.RU - ГОСТ для экологичного индивидуального жилья могут принять уже во 2-м квартале, рассказали "Российской газете" в ДОМ.РФ.

Как отметила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая, "зеленый" ГОСТ адаптирован под специфику рынка ИЖС: на этапе разработки была проведена пилотная оценка пяти застройщиков ИЖС и производителей домокомплектов. По результатам стандарт был доработан.

На этапе публичного обсуждения от некоторых критериев пришлось отказаться. Так, по словам Слуцкой, было решено отказаться от критериев, требующих проведения инструментальных исследований: замеров качества воздуха, уровня шума, лабораторных анализов качества воды и других критериев, требующих участия дополнительных специалистов.

Ключевым критерием в рамках текущей редакции ГОСТ, необходимым для соответствия минимальному рейтинговому уровню - "Бронзе", является возможность круглогодичного проживания в индивидуальном жилом доме. Для соответствия требованиям необходимо подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электрическим сетям.

Дополнительно в инициативном порядке ДОМ.РФ разработал методику определения класса энергетической эффективности объекта ИЖС, она учитывает расход тепловой энергии на отопление, теплоснабжение, вентиляцию, горячее водоснабжение и потребление электрической энергии бытовыми приборами и способствует определению необходимых мероприятий по повышению энергоэффективности жилого дома, рассказывает Слуцкая. Также эта система может учитывать в энергобалансе здания выработку возобновляемых источников энергии в случае их наличия.

В компании считают, что выполнение требований "зеленого" ГОСТа для ИЖС для массовой застройки не приведет к существенному удорожанию проектов. Это подтверждается пилотными проектами.