Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

31 января. FINMARKET.RU - Второй месяц года традиционно начинается с повышения ряда социальных выплат, включая материнский капитал и пособия на детей. Также с 1 февраля вступают в силу, связанные с возвратом задолженностей — на защиту кредиторов встанет искусственный интеллект — и допуском к гостайне. Об этих и других нововведениях пишут "Известия".

С февраля ежемесячные выплаты федеральных льготников проиндексируют на 7,4%, это затронет выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, Героям России, СССР и Героям Труда, чернобыльцам, инвалидам всех трех групп и другим. С полным списком можно ознакомиться на сайте Социального фонда России. Размер пособия и стоимость набора социальных услуг для льготников будет зависеть от региона проживания.

Еще с начала месяца увеличатся пенсии опекунов, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи и инвалиды с детства, не состоящие на полном государственном обеспечении. Ухаживающие за одним иждивенцем получат повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 10 846 рублей. А пенсионеры, заботящиеся о двух подопечных, могут рассчитывать на выплату в 13 558 рублей, трех — 16 269 рублей.

Также с начала февраля вдвое увеличится размер фиксированной выплаты к пенсии по старости для тех, кому исполнилось 80 лет в январе. Прибавка назначается автоматически.

Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности тоже пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Она начисляется в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. Размер доплаты индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы. Сумму выплаты корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

С 1 февраля с учетом фактической инфляции проиндексируют материнский капитал — индексация коснется и полученных раннее, но не потраченных средств. Сейчас при рождении первого ребенка выплачивают 587 тыс. рублей, за второго (если не получали сертификат за первого) — 775 тыс. рублей. С начала месяца размер выплаты увеличится до 631 тыс. и до 834 тыс. рублей соответственно.

Если семья уже потратила часть материнского капитала, то проиндексируют его остаток. Проверить сумму неизрасходованных средств можно через портал "Госуслуги".

Также изменения затронут пособие по беременности и родам. Размер минимальной выплаты в 2024 году составит 88,5 тыс. рублей, а максимальной — 565,5 тыс. рублей (против минимального в 74,7 тыс. рублей и максимального в 383 тыс. рублей в прошлом году).

Минимальный размер пособий: за 140 дней — 88 565 тыс. рублей; за 156 дней — 98 687 тыс. рублей; за 194 дня — 122 726 тыс. рублей.

Максимальный размер пособий: за 140 дней — 565 562 тыс. рублей; за 156 дней — 630 197 тыс. рублей; за 194 дня — 783 707 тыс. рублей.

Кроме того, в феврале увеличится размер единовременной выплаты при рождении ребенка, минимальное пособие по уходу до 1,5 года и пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

С 1 февраля граждане начнут получать повышенное пособие по безработице: минимальное вырастет с 1500 до 1613 рублей в месяц, максимальное — с 12 792 до 13 751 рубля. Такая выплата является временной и назначается максимум на 12 месяцев, раньше ее не индексировали.

С этого года человек, получающий такое пособие, может устроиться на подработку до пяти рабочих дней на основании договора ГПХ. Ранее, если гражданин устраивался на разовые работы, служба занятости снимала с него выплату.

С начала месяца увеличится сумма пособия на погребение — до 8370 рублей. Эту единовременную выплату можно получить, если человек взял на себя все похоронные расходы.

С 1 февраля банки будут обязаны бесплатно информировать клиентов о том, что действие их вклада заканчивается. Оповещение должно прийти не позднее, чем за пять календарных дней до завершения срока вклада. Так вкладчики смогут самостоятельно решить, что делать со средствами дальше и выбрать самый выгодный вариант их хранения.

Ужесточится контроль за деятельностью по внесудебному возврату просроченной задолженности физических лиц. В законе появится понятие "автоматизированный интеллектуальный агент". Электронный помощник применяет системы генерации и распознавания речи, придерживаясь определенных сценариев разговора. Звонки от него будут приравнены к действиям человека и иметь свои ограничения: интеллектуальный агент не должен звонить чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Должнику обязаны сообщить, что с ним беседует робот. Взаимодействовать с должниками после их согласия можно будет и через "Госуслуги", но использование некоторых способов коммуникации будет ограничено.

Также ФССП начнет контролировать деятельность кредитных и микрофинансовых организаций по возврату просроченной задолженности, а также будет вести их перечень. Частота проверок зависит от категории риска, присвоенной коллектору.

Большинство новшеств в скорректированных законах о гостайне и порядке выезда из страны вступят в силу с 1 февраля. Расширится список причин для отказа в доступе к такой информации: должностное лицо не допустят к гостайне, если у него или его близких есть иностранное гражданство (подданство), ВНЖ или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

В некоторых случаях допущенные к гостайне, чей выезд ограничили, смогут на короткое время покидать. Например, такое возможно, если человеку необходимо экстренное лечение или по причине смерти близкого родственника.

С 5 февраля начнут действовать изменения в ст. 24 закона "О государственной тайне". Секретоносителя ограничат в праве на выезд из РФ при условии его осведомленности в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

С 1 февраля 2024 года субъекты 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов» будут обязаны соблюдать новые ограничения для иностранных лиц и компаний. К ним будут применяться экономические меры, например блокировка активов при проведении любых сделок и операций на территории РФ. У нарушивших закон блокируются находящееся в стране имущество и денежные средства, невозможным для них станет проведение любых сделок и операций. Остается возможность получать переводы и выплаты на счета, но распорядиться ими будет нельзя, за исключением случаев выплаты заработной платы и пособий в размере, не превышающем МРОТ.

Это не значит, что всем иностранным гражданам или компаниям больше недоступна финансовая деятельность в России. В перечень добавят только тех, чья деятельность несет потенциальную угрозу для интересов государства.

Фигурантам такого списка в том числе запретят участвовать в программах экономической и технической помощи, военно-технического сотрудничества, международных научных и научно-технических программах, вести внешнеэкономическую деятельность, оказывать туристические услуги, заводить суда в российские порты и самолеты в воздушное пространство. Завоз товаров такими лицами тоже будет ограничен.

Новый закон не коснется обслуживающих их бухгалтерий, аудиторов, лиц, оказывающих юридические услуги.

Ранее начали действовать изменения, обязывающие производителей некоторых видов алкогольной продукции регистрироваться в реестре, который ведет Росалкогольрегулирование.

С 1 февраля этого года до 31 мая 2025 года Росалкогольтабакконтроль будет осуществлять выездную оценку соответствия организаций, включенных в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Соответствующий закон вступает в силу с начала месяца.

Кроме того, с 1 февраля расширится состав сведений, включаемых в перечни объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке. Сократят и срок, данный для устранения реестровой ошибки в межевых или технических планах, — один месяц вместо предшествующих трех. Также с начала месяца услуги хостинга на территории РФ смогут оказывать только компании, включенные в сформированный Роскомнадзором реестр хостинг-провайдеров

С 24 февраля заработает досудебный порядок обжалования решений лицензионных органов. Получивший отказ соискатель лицензии не сможет обратиться в суд, если не пройдет обязательную процедуру обжалования полученного ответа в вышестоящую организацию.