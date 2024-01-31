Проектам комплексного развития территорий добавят финансирования

31 января. FINMARKET.RU - Минстрой подготовил проект постановления правительства, расширяющий применение механизма инфраструктурных облигаций на подготовительный этап проектов комплексного развития территории (КРТ). Эта мера позволит предоставлять льготное финансирование на расселение аварийного и ветхого жилья, пишет "Коммерсант"

Согласно проекту, финансировать за счет этих средств предлагается еще работы по подготовке территории для нового строительства в рамках КРТ, включая снос строений, перенос сетей, оценку рыночной стоимости подлежащих сносу объектов, выплату возмещения собственникам и приобретение квартир для расселения.

Как поясняют в Минстрое, первоначальная подготовка территории в проектах КРТ - основной капиталоемкий этап. Возможность привлечения займов в рамках механизма инфраструктурных облигаций для реализации таких мероприятий, говорится в пояснительной записке к проекту, "позволит снизить затраты на их проведение, ускорить реализацию проектов КРТ".

Эксперты отмечают, что сейчас недостаточная доступность кредитов на первоначальном этапе проектов КРТ является основным "тормозом" их развития.