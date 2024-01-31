ФАС раскритиковала законопроект о "российской полке"

31 января. FINMARKET.RU - Правительство готовит официальный отзыв на законопроект о "российской полке":выступает резко против этого документа и просит подготовить отрицательное заключение на него. Это следует из копии протокола совещания в правительстве, на котором чиновники обсуждали этот вопрос. Как пишут "Известия" , источник в кабмине подтвердил, что совещание департамента экономического развития и финансов правительства, Минпромторга, ФАС и Минэкономразвития прошло на прошлой неделе.

Антимонопольная служба считает, что торговля не сможет исполнить предложенные нормы, плюс они не повысят конкурентоспособность наших товаров, говорится в бумагах кабмина. Поэтому ФАС не поддержала даже концепцию законопроекта.

Речь идет об инициативе депутата "Единой России" Татьяны Буцкой: она предлагает обязать торговые сети с 1 марта т.г. выделять специальное пространство для отечественных непродовольственных товаров (речь идет о компаниях, расположенных в, а также принадлежащих гражданам РФ или Белоруссии). Такая квота не должна превышать 50% от полки торговых сетей. Это будет способствовать продвижению отечественных товаров, предполагает парламентарий. Меру поддерживают в Минпромторге.

Однако ФАС считает, что у службы нет данных о том, что у наших производителей непродовольственных товаров есть проблемы с поставками в торговые сети, но после принятия законопроекта у производителей как раз могут возникнуть серьезные сложности: например, бизнес не сможет оперативно поставлять отечественныев труднодоступные районы. Поэтому новое требование о квоте для такой продукции "обременительно и может быть неисполнимо".

А если поставка отечественных товаров сорвется по объективной причине, то торговую сеть всё равно сочтут нарушителем, указала ФАС в своих бумагах. Поэтому служба предполагает, что дополнительную нагрузку ритейлеры заложат в розничные цены таких товаров.

В Минэкономразвития заняли более мягкую позицию, поддержав идею депутатской инициативы. Но министерство уверено, что прежде всего стоит провести эксперимент с одной группой товаров для того, что "подтвердить или опровергнуть эффективность предлагаемых законопроектом новелл"..

Один из крупных российских производителей отметил, что бизнес поддерживает позицию ФАС: законопроект в представленной редакции только ухудшит ситуацию, так как документ содержит положения, которые невозможно выполнить.