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31 января 2024 года 08:25
Бизнес получит "навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам"
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Сергей Савостьянов/ТАСС
31 января. FINMARKET.RU - В Минэкономразвития по просьбе бизнеса подготовлена пошаговая инструкция о проведении внешнеторговых бартерных сделок. В документе описываются этапы по организации таких расчетов, их преимущества и виды, а также механизм определения равной стоимости обмениваемых товаров и услуг, типовые формы контрактов и регулирующие нормативные акты, пишут "Ведомости". В инструкции отмечается, что есть три вида бартера. Первый - закрытый, он делится, в свою очередь, на встречные поставки (обмен товарами равной стоимости) и встречные закупки (компания А получает товар от В и реализует его, выручка направляется на закупку другого товара, в котором заинтересована В). Второй - открытый, когда в цепочке участвует более двух предприятий. Еще один вид - толлинг, когда одна компания предоставляет другой свою производственную базу или оборудование для выпуска товаров, которые затем служат вознаграждением. Внешнеторговые бартерные сделки позволяют осуществлять обмен товарами и услугами с иностранными компаниями без необходимости осуществления международных транзакций, пояснил замминистра экономического развития Владимир Ильичев (его слова передал представитель пресс-службы). "В условиях санкционных ограничений участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) активно выходят на новые рынки, в том числе на рынки иностранных государств, национальная валюта которых является неконвертируемой или имеет высокую волатильность", - добавил он. Как отметил представитель Минэкономразвития, "навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам" был подготовлен совместно с РЭЦ по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. Инструкция по организации бартера состоит из восьми шагов: - подготовительный этап - маркетинговое исследование рынков целевых стран, продвижение продукции, поиск заинтересованного в бартере контрагента; - согласование условий - требования к экспортируемой и импортируемой продукции, качество, объемы и сроки поставок, условия доставки товара, порядок претензий, требования к маркировке; - расчет расходов - оценка затрат на таможенное оформление, суммы таможенных платежей, логистика и другие издержки; - разработка внешнеторгового бартерного контракта - предлагаются типовые формы документов; - документы для вывоза и ввоза товара; - учет внешнеторговых бартерных сделок; - налогообложение и бухучет; - валютный контроль.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, бизнес, внешторг, инструкция
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