Бизнес получит "навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам"

31 января. FINMARKET.RU - В Минэкономразвития по просьбе бизнеса подготовлена пошаговаяо проведении внешнеторговых бартерных сделок. В документе описываются этапы по организации таких расчетов, их преимущества и виды, а также механизм определения равной стоимости обмениваемых товаров и услуг, типовые формы контрактов и регулирующие нормативные акты, пишут "Ведомости"

В инструкции отмечается, что есть три вида бартера. Первый - закрытый, он делится, в свою очередь, на встречные поставки (обмен товарами равной стоимости) и встречные закупки (компания А получает товар от В и реализует его, выручка направляется на закупку другого товара, в котором заинтересована В). Второй - открытый, когда в цепочке участвует более двух предприятий. Еще один вид - толлинг, когда одна компания предоставляет другой свою производственную базу или оборудование для выпуска товаров, которые затем служат вознаграждением.

Внешнеторговые бартерные сделки позволяют осуществлять обмен товарами и услугами с иностранными компаниями без необходимости осуществления международных транзакций, пояснил замминистра экономического развития Владимир Ильичев (его слова передал представитель пресс-службы).

"В условиях санкционных ограничений участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) активно выходят на новые рынки, в том числе на рынки иностранных государств, национальная валюта которых является неконвертируемой или имеет высокую волатильность", - добавил он.

Как отметил представитель Минэкономразвития, "навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам" был подготовлен совместно с РЭЦ по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Инструкция по организации бартера состоит из восьми шагов:

- подготовительный этап - маркетинговое исследование рынков целевых стран, продвижение продукции, поиск заинтересованного в бартере контрагента;

- согласование условий - требования к экспортируемой и импортируемой продукции, качество, объемы и сроки поставок, условия доставки товара, порядок претензий, требования к маркировке;

- расчет расходов - оценка затрат на таможенное оформление, суммы таможенных платежей, логистика и другие издержки;

- разработка внешнеторгового бартерного контракта - предлагаются типовые формы документов;

- документы для вывоза и ввоза товара;

- учет внешнеторговых бартерных сделок;

- налогообложение и бухучет;

- валютный контроль.