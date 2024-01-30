Самозанятые в 2 раза увеличили в 2023 году поставки товаров и услуг госкомпаниям

30 января. FINMARKET.RU - В 2023 годуроссияне предоставили крупным госкомпаниям товаров и услуг на рекордные 7,2 млрд рублей. Показатель превысил уровень 2022-го более чем в два раза. Об этом рассказал "Известиям" гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Поставщиками стали почти 8 тыс. человек, работающих в режиме налога на профессиональный доход, в 2022 г. - всего 4,5 тыс. физлиц.

В прошлом году наиболее востребованными в системе закупок крупнейших заказчиков у самозанятых стали вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования - 1,32 млрд рублей, рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка - 0,99 млрд рублей, услуги в области творчества, искусства и развлечений - 0,56 млрд рублей, профессиональные, научные и технические услуги - 0,51 млрд рублей, телекоммуникационные услуги - 0,41 млрд рублей.

Список регионов-лидеров по объемам закупок у самозанятых в 2023 году возглавила Москва, где он превысил 1,82 млрд рублей. На втором месте - Краснодарский край (0,7 млрд рублей), на третьем - Московская область (0,59 млрд рублей).