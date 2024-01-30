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30 января 2024 года 10:03
В РФ появятся площадки для сбора строительного мусора
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Фото Финмаркет
30 января. FINMARKET.RU - В России планируется создать специальные площадки для раздельного сбора строительных отходов после ремонта в многоквартирных домах. Они появятся в перспективе нескольких лет и будут во всех регионах, рассказал "Ведомостям" гендиректор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев. Строительные отходы не должны попадать в контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) - они портят оборудование мусоровозов и им нечего делать на сортировке, пояснил Буцаев. Поэтому для таких отходов должна существовать отдельная система сбора, как, например, в Московской области - "Мегабак", добавил он. Часть отходов с этих площадок будет забираться утилизаторами в рамках системы расширенной ответственности производителя: например, шины, электроника - потребитель за это платить не должен. Строительные отходы будут передаваться для вывоза региональным операторам, что будет финансироваться в рамках их деятельности, подчеркнул Буцаев. "За рубежом распространена практика, когда создаются специальные контейнерные площадки для сбора отходов, которые не должны попадать в обычные контейнеры, - это не только отходы ремонта, но и автомобильные шины, крупногабаритные отходы, ветки и листва, электроника, батарейки, зола при печном отоплении и многое другое. У людей регулярно образуется потребность в вывозе таких отходов, но региональный оператор отказывается это делать", - объяснил он значимость такой инициативы. Кроме того, следует постепенно ужесточать ответственность за выбрасывание всех видов отходов в один контейнер, а не в специальные места сбора, заявил Буцаев. Сейчас строительный мусор, образуемый после ремонтов, идет в общие контейнеры, пояснил "Ведомостям" глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Потоки строительных и бытовых отходов надо разводить, но вопрос заключается в том, что, "по сути, нужно формировать отдельную систему управления", сказал он.
Опубликовано Финмаркет
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