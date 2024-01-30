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30 января 2024 года 08:59
Банкиры критикуют проект ограничений работы взыскателей
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Петр Ковалев/ТАСС
30 января. FINMARKET.RU - Банкиры раскритиковали проект указа о запрете взыскания просроченной задолженности физлиц организациям, среди собственников которых присутствуют представители "недружественных" стран, пишет "Коммерсант". Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил заключение на разработанный Минюстом проект указа президента о запрете финансовым организациям, связанным с нерезидентами из "недружественных" стран, приобретать просроченные долги в РФ. Как пояснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, введение запрета окажет негативное влияние на рынок потребительского кредитования. По его словам, принятие указа в нынешнем виде приведет к тому, что кредиторы не смогут общаться с должниками по возврату долга. А именно в результате такого общения, подчеркнул глава НСФР, они зачастую согласовывают с банками реструктуризацию долга. В случае введения запрета в отношении банков с иностранным участием, по мнению Емелина, существенно увеличится нагрузка на суды общей юрисдикции. Для целого ряда кредитных организаций с иностранным участием, добавил глава НСФР, введение запрета "окажет существенное негативное влияние на одно из ключевых направлений их бизнеса - потребительское кредитование населения". Сами коллекторы от новых норм ждут в первую очередь передела рынка.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, банки, задолженность, взыскание
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