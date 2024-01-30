В Госдуме предлагают пересмотреть параметры предоставления субсидий за услуги ЖКХ

30 января. FINMARKET.RU - Законопроект, снижающий нагрузку на доходы россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг, разработан депутатами фракции ЛДПР, пишет "Российская газета"

По данным Росстата, общая сумма долгов населения за жилищно-коммунальные услуги в 2023 году выросла на 8,7% и достигла 833,5 млрд рублей. И все потому, что услугидорожают и люди не всегда могут их вовремя оплачивать. Особенно если доходы не слишком высокие. "Полагаем, что в нынешней ситуации стоит пересмотреть подходы к адресному предоставлению субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Необходимо расширить группы лиц, которые могут получать субсидии, а также пересмотреть для них порог доходности семьи, позволяющий обращаться за такой помощью", - говорится в пояснительной записке к законопроекту

Авторы законодательной инициативы напоминают, что согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ в случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, то граждане имеют право на получение субсидии. При этом размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливается каждым регионом самостоятельно.

Но есть и федеральный стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ в доходе семьи - они не должны превышать 22%.

Депутаты предлагают внести изменения в статью 159 Жилищного кодекса РФ, дополнив ее новой частью 11, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 10%, а для всех остальных граждан - в размере 15%. Если расходы на коммуналку будут превышать эти пороги, можно будет обращаться за субсидиями.