.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4876,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2652,9 млрд руб.
Роснедра видят риски потери качества и увеличения отказов в случае сокращения сроков выдачи лицензии до 5 дней
30 января 2024 года 08:28
Готовится мера сдерживания роста цен на топливо
|0
Егор Алеев/ТАСС
30 января. FINMARKET.RU - Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо - для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Проект такого приказа подготовлен ФАС, пишут "Известия", ознакомившись с документом. Мера может быть принята уже в ближайшие месяцы, рассказал источник, близкий к антимонопольной службе. "Цена контракта не должна превышать среднее арифметическое значение биржевых и внебиржевых цен на соответствующий товар за последние три месяца, предшествующие месяцу, в котором заключается договор или согласовывается дополнительное соглашение (спецификация), определяющее конечную стоимость товара", - говорится в документе. Мера, прорабатываемая ФАС, - фактически прецедент, когда государство начинает регулировать цены на топливо, считает член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Тортев. В антимонопольной службе подтвердили, что разработали проект документа, в настоящее время он проходит оценку. "Разработка порядка предусмотрена дорожной картой развития биржевой торговли. Проект документа определяет расчет стоимости для трех составляющих: начальная максимальная цена контракта, цена контракта с единственным поставщиком и начальная единица товара", - пояснили в ФАС. Там добавили, что сформированная на бирже стоимость топлива является рыночной - это позволит госзаказчикам при определении начальной максимальной цены контракта избежать завышенных цен, которые могут быть образованы по итогам рассмотрения запроса предложений у участников нефтяного рынка. Кроме того, утверждение единых правил повысит конкуренцию и прозрачность ценообразования, заключили в ФАС.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.