Готовится мера сдерживания роста цен на топливо

30 января. FINMARKET.RU - Власти готовят меру сдерживания роста цен на- для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Проект такого приказа подготовлен ФАС, пишут "Известия" , ознакомившись с документом. Мера может быть принята уже в ближайшие месяцы, рассказал источник, близкий к антимонопольной службе.

"Цена контракта не должна превышать среднее арифметическое значение биржевых и внебиржевых цен на соответствующий товар за последние три месяца, предшествующие месяцу, в котором заключается договор или согласовывается дополнительное соглашение (спецификация), определяющее конечную стоимость товара", - говорится в документе.

Мера, прорабатываемая ФАС, - фактически прецедент, когда государство начинает регулироватьна топливо, считает член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Тортев.

В антимонопольной службе подтвердили, что разработали проект документа, в настоящее время он проходит оценку.

"Разработка порядка предусмотрена дорожной картой развития биржевой торговли. Проект документа определяет расчет стоимости для трех составляющих: начальная максимальная цена контракта, цена контракта с единственным поставщиком и начальная единица товара", - пояснили в ФАС.

Там добавили, что сформированная на бирже стоимость топлива является рыночной - это позволит госзаказчикам при определении начальной максимальной цены контракта избежать завышенных цен, которые могут быть образованы по итогам рассмотрения запроса предложений у участников нефтяного рынка. Кроме того, утверждение единых правил повысит конкуренцию и прозрачность ценообразования, заключили в ФАС.