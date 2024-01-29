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29 января 2024 года 09:31
Тушить цены на яйца будут яичным порошком
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Денис Русинов/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Кроме яиц из Азербайджана и Турции, в Россию разрешили завезти без пошлины турецкий и индийский яичный порошок - это "потушит" цены, сообщил в интервью "Российской газете" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он также отметил, что "ни эпизоотическая ситуация, ни какие-то другие причины ветеринарного характера не были причиной" роста цен на яйца и мясо курицы. "По всем заболеваниям сельхозживотных ситуация в стране очень контролируемая", - подчеркнул Данкверт. По его словам, в РФ нет проблем с поставками инкубационного яйца: "Этих проблем не было никогда. К возможным проблемам с поставками мы готовились задолго до 2022 года. По нашим данным, в 2021 году импорт инкубационного яйца составил 650 млн штук, в 2022 году - 490 млн, в 2023 году - 349 млн. Но импорт снизился не из-за ограничений Службы, а потому что увеличилось производство инкубационных яиц внутри страны".
Опубликовано Финмаркет
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