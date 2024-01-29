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29 января 2024 года 09:19

Дилеры начали отказываться от ремонта машин из КНР

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Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Российские дилеры стали испытывать сложности с обслуживанием автомобилей китайских марок, ввезенных параллельным импортом. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на источники в Союзе автосервисов. Проблема коснулась марок Geely, Exeed и Li Auto.

Сложность в техобслуживании таких автомобилей заключается в том, что официальное диагностическое оборудование не видит в своей базе машину. В Geely Motors Russia это объяснили тем, что блоки управления в автомобиле, произведенном для Европы или Китая, отличаются от российских, из-за чего оборудование не может подключиться к транспортному средству. В крупных китайских концернах "Известиям" заявили, что гарантии производителя распространяются только на машины, купленные у официального дилера.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  КНР,  автомобили,  ремонт

 
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