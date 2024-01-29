Банкам выдали новые лимиты по льготной ипотеке на 2,3 трлн руб.

29 января. FINMARKET.RU - Банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей, сообщили "Известиям" в "ДОМ.РФ". Без них кредитные организации не получали бы возмещения льготной ставки от государства, а значит, с выдачами могли возникнуть проблемы. В корпорации уточнили, что лимиты были распределены между участниками рынка в январе. Большая часть ушла крупнейшим игрокам — "Сберу" и ВТБ. Но эксперты опасаются, что выделенных средств может не хватить до июля, когда программы льготной и семейной ипотеки завершатся.

В Минфине "Известиям" подтвердили: постановление правительства о дополнительных лимитах было принято в декабре. Но средства распределили между кредитными организациями только в январе, уточнили в "ДОМ.РФ". До этого момента пользоваться ими банки не могли.

Большую часть средств получила семейная(под 6%) — лимиты по ней расширили на 1,2 трлн рублей, до 4,6 трлн, уточнили в "ДОМ.РФ". Льготная ипотека на новостройки под 8% получила дополнительный 1 трлн рублей (в целом показатель по ней увеличился до 6 трлн). Помимо того, банки получили дополнительные средства в размере 31 млрд рублей на реализацию "Дальневосточной ипотеки", добавили в корпорации.

Большую часть лимитов по госпрограммам, как следует из данных "ДОМ.РФ" на 25 января, получил "Сбер": 700 млрд рублей на льготную ипотеку на новостройки и 673 млрд — на семейную. В топ финансовых организаций, которые получили самый весомый объем средств, также вошли ВТБ, "Альфа" и банк "ДОМ.РФ".