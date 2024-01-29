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29 января 2024 года 08:52
Казначейство может получить доступ к данным проверяющих
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dpa//ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Федеральное казначейство собирается ввести новую процедуру мониторинга аудиторских компаний, сообщает "Коммерсантъ". Его планируется организовать за счет получения дистанционного доступа в реальном времени к серверам компаний, где хранятся результаты завершенных проверок, поясняют участники рынка. Нововведение коснется компаний, проверяющих общественно значимые организации. По словам участников рынка, с одной стороны, это может снизить нагрузку на участников рынка, с другой - увеличит риски привлечения к ответственности. При этом для реализации меры еще необходимо разработать программное обеспечение (ПО) и нормативную базу. Как отмечает гендиректор "Русаудита" Евгений Самойлов, разработка такого ПО требует существенных инвестиций и может занять несколько лет.
Опубликовано Финмаркет
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