Налоговики начали штрафовать за получение арендных платежей на иносчета

29 января. FINMARKET.RU - Налоговики начали рассматривать в качестве незаконных валютных операций получение владельцами зарубежной недвижимости платы за аренду на иностранные счета. Об этом говорится в постановлении московского управленияо назначении административного наказания, где изложена соответствующая позиция, сообщают "Ведомости".

В нем уточняется, что сдающий в аренду несколько коммерческих помещений за рубежом валютный резидент фактически осуществляет предпринимательскую деятельность. При этом ИП с точки зрения валютного контроля считается компанией, т. е., по сути, юрлицом, поэтому к нему должны применяться нормы, касающиеся юридических лиц. По словам юристов и налоговых консультантов, такая позиция налоговиков ранее не встречалась в практике. Если она "устоит" в судах и станет массовой, арендодатели, получающие арендные выплаты на зарубежные счета, рискуют заплатить штраф в размере от 20 до 40% от суммы незаконной валютной операции по ч. 1 ст. 15.25 КоАП