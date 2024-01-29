Банки отмечают рост спроса населения на наличные деньги

29 января. FINMARKET.RU -отмечают рост спроса населения наденьги, который выразился в увеличении среднего чека снятия рублей в банкоматах. Эксперты считают, что это связано с "типичной реакцией граждан на периоды нестабильности", когда они предпочитают хранить сбережения дома. В 2024 году спрос на наличность может снизиться при условии уменьшения ключевой ставки и инфляции, пишет "Коммерсантъ".

По данным банка "Русский стандарт", которые приводит "Ъ", в прошлом году на четверть вырос средний чек снятия средств в банкоматах: он составил 35 тыс. руб. против 28 тыс. руб. в 2022 году. Средний чек внесения средств через банкомат на свои счета в 2023 году почти не изменился — 11,9 тыс. руб. против 11,3 тыс. руб.

В банке уточняют, что россияне чаще вносят деньги через банкоматы, чем снимают — в 2023 году 76% от общего числа операций пришлось на пополнение счетов через банкоматы, и только 24% — на получение средств, и это соотношение не изменилось с 2022 года. "Все чаще современные банкоматы используют для платежей по кредитам, пополнения своих счетов, чтобы в дальнейшем в интернет-банке или мобильном банке оплатить квитанции за ЖКУ и прочее",