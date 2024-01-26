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26 января 2024 года 09:36
Рынок краудфандинга вырос вдвое за год
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Сергей Фадеичев/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - За 2023 год объем рынка краудлендинга (краудфандинга) вырос в два раза, превысив 24 млрд руб. В наступившем году сегмент может сохранить высокие темпы роста. Однако преимущественно этот рост может быть обеспечен маркетинговыми усилиями компаний. Рыночные факторы говорят о сдерживании рынка: высокая ключевая ставка практически сравняла доходность для инвесторов в сегменте краудлендинга и менее рискованных инструментов, пишет "Коммерсантъ".. По итогам 2023 года краудфандинговые платформы выдали финансирования на общую сумму 24,1 млрд руб. Это в два раза больше, чем по итогам 2022 года, следует из данных площадки "Мани Френдс". Всего за год было выдано почти 11 тыс. займов, на 18% больше, чем годом ранее. Краудфандинг — способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок (инвестплатформ). Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрированы 80 операторов инвестплатформ.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, краудфандинг
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