Рынок краудфандинга вырос вдвое за год

26 января. FINMARKET.RU - За 2023 год объем рынка краудлендинга (краудфандинга) вырос в два раза, превысив 24 млрд руб. В наступившем году сегмент может сохранить высокие темпы роста. Однако преимущественно этот рост может быть обеспечен маркетинговыми усилиями компаний. Рыночные факторы говорят о сдерживании рынка: высокая ключевая ставка практически сравняла доходность для инвесторов в сегменте краудлендинга и менее рискованных инструментов, пишет "Коммерсантъ"..

По итогам 2023 года краудфандинговые платформы выдали финансирования на общую сумму 24,1 млрд руб. Это в два раза больше, чем по итогам 2022 года, следует из данных площадки "Мани Френдс". Всего за год было выдано почти 11 тыс. займов, на 18% больше, чем годом ранее.

— способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок (инвестплатформ). Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрированы 80 операторов инвестплатформ.