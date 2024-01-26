Почему подорожало зимнее содержание дворов

26 января. FINMARKET.RU - Нынешней зимой выросли расходы на благоустройство двора и его содержание. Об этом сообщили более 63% респондентов (девелоперов и управляющих компаний) в ходе опроса, проведенного консалтинговым бюро Atlas и Российской гильдией управляющих и девелоперов (РГУД), пишет "Российская газета"

Основные причины роста расходов - инфляция и рост цен на все составляющие при реализации благоустройства и эксплуатации, так ответили 69% респондентов. Еще 32% отметили удорожание эксплуатации: рост зарплат сотрудников управляющей компании, подорожание реагентов, необходимость восстановления сложных элементов благоустройства и т.д. Среди других причин - более сложное, разнообразное, масштабное благоустройство, чем в прошлом году (19%), а также закупка и обслуживание техники (19%).

Самым сложным в поддержании зимнего благоустройства девелоперы практически единогласно назвали уборку снега (94%). В числе других трудностей - борьба со льдом на дорожках (75%), защита сезонных элементов благоустройства (фигур и елей, 31%), вандализм жителей (6%) и помятые парковочные столбики (6%).