.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
26 января 2024 года 09:42
Почему подорожало зимнее содержание дворов
|0
Валерий Шарифулин/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - Нынешней зимой выросли расходы на благоустройство двора и его содержание. Об этом сообщили более 63% респондентов (девелоперов и управляющих компаний) в ходе опроса, проведенного консалтинговым бюро Atlas и Российской гильдией управляющих и девелоперов (РГУД), пишет "Российская газета". Основные причины роста расходов - инфляция и рост цен на все составляющие при реализации благоустройства и эксплуатации, так ответили 69% респондентов. Еще 32% отметили удорожание эксплуатации: рост зарплат сотрудников управляющей компании, подорожание реагентов, необходимость восстановления сложных элементов благоустройства и т.д. Среди других причин - более сложное, разнообразное, масштабное благоустройство, чем в прошлом году (19%), а также закупка и обслуживание техники (19%). Самым сложным в поддержании зимнего благоустройства девелоперы практически единогласно назвали уборку снега (94%). В числе других трудностей - борьба со льдом на дорожках (75%), защита сезонных элементов благоустройства (фигур и елей, 31%), вандализм жителей (6%) и помятые парковочные столбики (6%).
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.