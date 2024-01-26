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26 января 2024 года 09:23
Административное давление на операторов связи снизят в обмен на инвестиции
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Вова Жабриков/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - В Совете Федерации планируют распространить закон о защите и поощрении вложений на отрасль связи. Это следует из проекта решения Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, пишут "Известия". Принятый в 2020 году закон направлен на защиту интересов и поддержку крупных инвесторов. Он предусматривает, что между инвестором и публично-правовым образованием (например, региональной администрацией) заключается соответствующее соглашение - СЗПК, по которому к инвестору не применяются решения органов власти, ухудшающие его положение и не создаются дополнительные барьеры или расходы при реализации проекта. Взамен бизнес обязуется вкладывать в развитие инфраструктуры на той или иной территории. Сенаторы планируют дать рекомендации Минэкономразвития, Минпромторгу и Минцифры распространить действие этого закона и на отрасль связи. О таких предложениях СФ известно и источнику "Известий" в одном из операторов. Также о них знают в "Ростелекоме". В Минцифры сказали "Известиям", что для дальнейшего обсуждения вопроса требуется позиция остальных заинтересованных ведомств. Как полагают эксперты, изменения защитят не только операторов, но и абонентов. Невозможным станет, к примеру, необоснованное принуждение к демонтажу кабелей и оборудования, из-за которого множество пользователей может остаться без связи, а провайдеры понесут серьезные расходы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, связь, инвестиции
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