Административное давление на операторов связи снизят в обмен на инвестиции

26 января. FINMARKET.RU - В Совете Федерации планируют распространить закон о защите и поощрении вложений на отрасль связи. Это следует из проекта решения Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, пишут "Известия"

Принятый в 2020 году закон направлен на защиту интересов и поддержку крупных инвесторов. Он предусматривает, что между инвестором и публично-правовым образованием (например, региональной администрацией) заключается соответствующее соглашение - СЗПК, по которому к инвестору не применяются решения органов власти, ухудшающие его положение и не создаются дополнительные барьеры или расходы при реализации проекта. Взамен бизнес обязуется вкладывать в развитие инфраструктуры на той или иной территории.

Сенаторы планируют дать рекомендации Минэкономразвития, Минпромторгу и Минцифры распространить действие этого закона и на отрасль связи. О таких предложениях СФ известно и источнику "Известий" в одном из операторов. Также о них знают в "Ростелекоме".

В Минцифры сказали "Известиям", что для дальнейшего обсуждения вопроса требуется позиция остальных заинтересованных ведомств.

Как полагают эксперты, изменения защитят не только операторов, но и абонентов. Невозможным станет, к примеру, необоснованное принуждение к демонтажу кабелей и оборудования, из-за которого множество пользователей может остаться без связи, а провайдеры понесут серьезные расходы.