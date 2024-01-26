Что будет с упрощенным ввозом автомобилей

26 января. FINMARKET.RU - Минпромторг планирует продлить параллельный импорт автомобилей до конца 2027 года. Кроме того, с 1 февраля изменятся правила сертификации электромобилей и гибридов из дружественных стран. Российских производителей, в свою очередь, обяжут выпускать моторы не ниже норм "Евро-3" и одновременно отложат требование по обязательному оснащению автомобилей системой стабилизации ESP. Эксперты говорят о необходимости сохранения параллельного импорта, но предупреждают о серьезных рисках у покупателей таких машин, пишут "Известия".

В Министерстве промышленности и торговли предлагают продлить действие механизма оценки безопасности по постановлению № 855 до 31 декабря 2027 года. Это касается автомобилей тех брендов, которые официально прекратили свою деятельность на территории Российской Федерации. Цель данной меры — обеспечить население автомобилями различных сегментов рынка, отметили в пресс-службе ведомства. В настоящее время проект находится на согласовании в правительстве.

В список Минпромторга, разрешающий параллельный импорт, попали более 50 автомобильных брендов

В мае 2022 года вступил в силу приказ Минпромторга, утверждающий перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт. В нем оказалось более полусотни автобрендов, ушедших из России. Их модели стало возможным ввозить в нашу страну в обход официальных каналов дистрибуции. Процедуру упрощенного ввоза таких машин по заключению об оценке единичного транспортного средства регламентировало постановление № 855 от 12 мая 2022 года. Оно же разрешало параллельный импорт автомобилей до 1 февраля 2024-го. Теперь этот срок продлят еще на три года.

Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков назвал инициативу продлить параллельный импорт ожидаемой.

Параллельный импорт ожидает дальнейшая турбулентность, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

"С одной стороны, понятно, что механизм ввоза автомобилей нужен, с другой — наша система растаможки и повышение утилизационного сбора делают такие машины просто неподъемными. Это приводит к увеличению разного рода серых схем, потому что любое занижение цены играет очень серьезную роль", — отмечает собеседник.

Еще одно новшество, предлагаемое Минпромторгом: с 1 февраля 2024 года сертификация электромобилей и машин с гибридной силовой установкой брендов из дружественных стран будет осуществляться в рамках технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств". В октябре прошлого года такую процедуру ввели для автопроизводителей, которые не прекращали официальные поставки в Россию. При это тогда для "электричек" и гибридов сделали исключение — для них продолжил действовать механизм оценки безопасности по постановлению № 85.

Проект постановления Минпромторга касается и автомобилей, выпускаемых в России. Так, с 1 февраля 2024 года такие транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже "Евро-3". При этом к ним допустимо не применять требования об обязательном оснащении системой курсовой устойчивости (ESP) вплоть до 31 декабря 2024 года. Требование по оснащению системами пассивной безопасности предлагают сделать обязательным с 2025 года.