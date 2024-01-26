Россияне взяли рекордное количество микрозаймов

26 января. FINMARKET.RU - Граждане взяли в 2023 году 34,91 млн займов "до зарплаты", на рынке их относят к PDL-займам - они берутся на сумму до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней с единоразовым погашением, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которые ссылаются "Ведомости".

Это рекордный показатель - он на 12,25% больше количества ссуд, выданных в 2022 году (31,1 млн), и почти на 22% больше, чем в 2021 году (28,62 млн). Не помешали достичь рекорда и прямые лимиты на выдачи от ЦБ, так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые начали действовать в 2023 году. Как считает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, среди прошлогодних драйверов рынка - высокий спрос на займы у населения на фоне инфляции и ужесточения кредитной политики банков.