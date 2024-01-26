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26 января 2024 года 08:32
В новостройках обяжут ставить отечественные умные счетчики
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Юрий Смитюк/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - В новостройках обяжут ставить отечественные умные счетчики, девелоперы считают, что квартиры из-за этого подорожать не должны. В России рассматривается инициатива об обязательстве устанавливать в новостройках отечественные умные приборы учета горячей и холодной воды, тепла, газа. Изменения планируется внести в постановление правительства РФ № 719 (правила признания продукции российской), следует из проекта дорожной карты рабочей группы по стандартам умных домов. С копией документа ознакомились "Ведомости". Проект дорожной карты проходит согласование в заинтересованных органах власти, сообщил представитель Минцифры. По его словам, для обсуждения наиболее важных вопросов по проекту и создана соответствующая рабочая группа. Инициатива проводится в рамках проекта «Умный многоквартирный дом», это межведомственный проект Минцифры, Минпромторга и Минстроя, добавил собеседник «Ведомостей». По его словам, цель проекта – выработка системного и единого подхода к цифровизации многоквартирных домов (МКД). Сейчас нет требований по установке умных счетчиков воды, тепла и газа в МКД (по счетчикам электроэнергии уже введены). Но обязательность использования интеллектуальных приборов учета всех коммунальных ресурсов – важный шаг в рамках проекта. Предусмотрен поэтапный переход на обязательную установку отечественных умных счетчиков, сказал представитель Минцифры. Имеются в виду общедомовые, общеподъездные и поквартирные (индивидуальные) счетчики, пояснил один из участников рабочей группы – генеральный директор АНО "Умный многоквартирный дом" Никита Уткин. Как рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса, с 2025 г. станет обязательной установка общедомовых (коллективных) умных счетчиков, а с 2027 г. – индивидуальных (внутриквартирных).
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, новостройки, счетчики
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