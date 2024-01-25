Кому за продажу квартиры придется доплатить налог

25 января. FINMARKET.RU - С необходимостью заплатить больше налогов, чем рассчитывали, могут столкнуться владельцы квартир, которые продали жилье на рубеже 2023 и 2024 годов. Это связано с переоценкой кадастровой стоимости жилья, которая прошла в 2023 году, пишет "Российская газета"

В минувшем году впервые по всей стране одновременно прошел пересмотр кадастровой стоимости зданий и помещений (годом ранее - земельных участков). Динамика разная в зависимости от типа недвижимости и региона. Так ,в некоторых регионах, пишут риелторы в профильных telegram-каналах, кадастровая стоимость увеличилась вдвое.

На это нужно обратить внимание продавцам квартир. Дело в том, что кадастровая стоимость может повлиять на сумму налога, который продавец должен заплатить государству после сделки.

Если необходимый минимальный срок владения имуществом выдержан (5 лет, а в некоторых случаях 3 года), то этот налог платить вообще не нужно, отмечает руководитель отдела загородной недвижимости МИЭЛЬ "Сущевский" Татьяна Ананьева.

Но если жилье продают до истечения этого срока, то придется заплатить налог, который рассчитывается от большей из двух стоимостей: либо от цены, указанной в договоре купли-продажи, либо от 70% кадастровой стоимости. "Если стоимость объекта в договоре ниже 70% от кадастровой стоимости, то налоговая, видя это, может доначислить налог, рассчитывая его от сумм вплоть до 100% от кадастровой стоимости", - говорит Ананьева.

Если сделка готовилась в конце года, но завершилась в январе, налоговая будет учитывать новую увеличенную кадастровую стоимость, отмечают риелторы. Те, у кого рыночная цена была или оказалась значительно ниже кадастровой, или же те, кто пытался минимизировать, искусственно занизив сумму сделки в договоре, могут столкнуться с требованием доплатить налоги.