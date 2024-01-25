Сим-карты могут законодательно приравнять к средствам платежа

25 января. FINMARKET.RU - Для борьбы с мошенникамимогут законодательно приравнять к средствам платежа. Такую инициативу готовит к внесению в Госдуму совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации. Среди других предложений - ужесточение административной ответственности операторов за некачественную проверку сведений об абонентах. Участники рынка опасаются роста давления на бизнес и называют существующие меры борьбы с телефонным мошенничеством достаточными, пишет "Коммерсантъ".

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин рассказал “Ъ”, что планирует внести в Госдуму в рамках весенней сессии ряд инициатив. Сенатор предлагает квалифицировать действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, по статье 187 УК РФ — "Неправомерный оборот средств платежей".