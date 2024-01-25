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25 января 2024 года 10:05
Сим-карты могут законодательно приравнять к средствам платежа
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DPA/TASS
25 января. FINMARKET.RU - Для борьбы с мошенниками сим-карты в РФ могут законодательно приравнять к средствам платежа. Такую инициативу готовит к внесению в Госдуму совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации. Среди других предложений - ужесточение административной ответственности операторов за некачественную проверку сведений об абонентах. Участники рынка опасаются роста давления на бизнес и называют существующие меры борьбы с телефонным мошенничеством достаточными, пишет "Коммерсантъ". Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин рассказал “Ъ”, что планирует внести в Госдуму в рамках весенней сессии ряд инициатив. Сенатор предлагает квалифицировать действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, по статье 187 УК РФ — "Неправомерный оборот средств платежей".
Опубликовано Финмаркет
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