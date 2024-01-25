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25 января 2024 года 09:53
Потребители теряют интерес к рынку POS-кредитования
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Сергей Савостьянов/ТАСС
25 января. FINMARKET.RU - После стремительного роста рынка POS-кредитования и достижения нового исторического рекорда по объемам выдачи в 2023 году сегмент существенно замедлит темпы роста, ожидают участники рынка. Как пишет "Коммерсант", потребители в последние месяцы снизили интерес к рынку кредитования из-за роста цен на товары и услуги, высоких кредитных ставок и жесткого регулирования ЦБ. В прошлом году, по данным FrankRG, объем выданных POS-кредитов достиг 497 млрд руб., их количество превысило 15 млн штук, что является рекордным показателем за 10 лет. Рост по сравнению с 2022 годом составил 42% и 23% соответственно. По прогнозу "Тинькофф Кредит Брокер", в 2024 году прирост может составить около 10%. Аналитики НРА также ожидают роста сегмента на 10%. Более оптимистичен руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, который оценивает темпы роста рынка в 10-15% в текущем году. В этом году рост сегмента преимущественно будет обеспечен увеличением размеров кредитов на фоне роста цен на товары, популяризацией рассрочки как способа оплаты и подключения новых ритейлеров, считают участники рынка.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, POS-кредитование, замедление
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