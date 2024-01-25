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25 января 2024 года 09:17
Sms-бомберы атакуют банки
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Сергей Фадеичев/ТАСС
25 января. FINMARKET.RU - Sms-бомберы во втором полугодии 2023 года атаковали банки на 20% чаще, чем в первом, рассказал "Ведомостям" коммерческий директор разработчика решений в области информационной безопасности Servicepipe Данила Чежин. Такие злоумышленники использовали комбинации логинов и паролей из ранее утекших в интернет баз персональных данных (ПД) и пытались войти по ним в банковские аккаунты клиентов. При этом банковская система отправляла клиенту sms с проверочным кодом. Рост популярности таких атак отмечают и эксперты компании F.A.C.C.T. (бывшая Group IB). Общее количество подобных атак в Servicepipe не раскрыли, но уточнили, что каждая могла приводить к отправке нескольких сотен тысяч sms в сутки. В частности, аналитики компании зафиксировали случаи отправки ботами до 600 тыс. сообщений в сутки одному банку. По оценкам аналитиков, ущерб от такой атаки для финансовой организации может составлять до 2 млн рублей. В итоге затраты банков и кредитных организаций на sms-рассылки за последние полгода выросли в 1,5 раза, подсчитали в компании.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, злоумышленники, атаки, банки
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