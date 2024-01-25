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25 января 2024 года 09:02
Налог на сверхприбыль должны заплатить даже компании-банкроты
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Донат Сорокин/ТАСС
25 января. FINMARKET.RU - До 28 января бизнес должен заплатить налог на сверхприбыль. Сбор распространяется в том числе и на компании, которые подпали под его условия, но были признаны банкротами. Об этом говорится в разъясняющем письме Минфина, завизированном замдиректора департамента налоговой политики министерства Александром Смирновым. "Известия" напоминают, что Windfall tax ввели в прошлом году как разовый налог для бизнеса, чья средняя прибыль за 2 предыдущих года оказалась больше 1 млрд рублей. Ставка сбора установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли компании за 2021-2022 годы над показателем 2018-2019 годов. Если организация заплатила в бюджет до 30 ноября 2023-го, она получала "скидку": ставка была 5%. От сбора освобождены МСП, предприятия нефтегазового сектора и угольной промышленности, а также плательщики единого сельскохозяйственного налога. Как отметили в пресс-службе Минфина, Windfall tax взимается лишь с крупных компаний. Сверхприбыль у них могла образоваться только в условиях, когда организация показывала положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет. При подобных критериях сложно представить неплатежеспособное предприятие такого масштаба. И встает вопрос об экономическом обосновании статуса банкрота компании, резюмировали в министерстве, порекомендовав обратиться в ФНС для уточнения конкретных случаев уплаты сбора такими компаниями.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, сверхприбыль, налоги, банкроты
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