Платформенная занятость набирает обороты

25 января. FINMARKET.RU - В 2023 г. в России почти в 2 раза (с 45% до 79%) выросла доля платформенных занятых, для которых эта деятельность стала единственным источником заработка, говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР) "Социальные гарантии для платформенных занятых в России - 2024", пишут "Ведомости" . Для 90% респондентов она приносит более 50% дохода, отмечено в документе. Опрошено было 1300 человек.

Платформенная занятость предполагает, что частные специалисты используют для поиска клиентов интернет-платформы (агрегаторы), которые, в свою очередь, выступают их посредниками. По оценке заместителя гендиректора ЦСР, одного из авторов исследования, Лоры Накоряковой, на данный момент существует более 100 российских агрегаторов. Как следует из опроса, большая часть опрошенных (81%) оформлены официально. Самые распространенные способы устройства - это трудовой договор (37%) и самозанятость по гражданско-правовому договору (31%). Еще часть опрошенных заявили, что работают с платформами в качестве ИП и на фрилансе.

Авторы исследования подсчитали, что в 2023 г. доля самозанятых на платформах, делающих отчисления в Пенсионный фонд, выросла в 2 раза (48% из них осуществляют добровольные взносы). Это, по мнению экспертов, говорит о "новом тренде" увеличения доли тех, кто после окончания трудовой деятельности планирует жить за счет госвыплат. При этом каждый второй платформенный занятый отмечает, что у него уже есть социальные гарантии - они отличаются в зависимости от сферы деятельности.

В основном форму платформенной занятости выбирают за удобство графика, простоту регистрации, а также своевременность и частоту оплаты, говорится в документе. Популярность платформенной занятости объясняется тем, что она доступна для большинства категорий населения (молодежь без опыта работы, пенсионеры, матери с детьми), пояснил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов. Платформенная занятость как новая форма будет развиваться и дальше, но "взрывной рост в современных российских условиях вряд ли возможен в силу серьезных конкурентных преимуществ у работы в традиционной экономике", считает замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

Среди минусов платформенной занятости она перечислила отсутствие соцгарантий, нестабильность заработков в случае вынужденных перерывов или снижения интенсивности труда.