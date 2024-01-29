Медиарейтинг платежных систем в 2023 году

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг платежных систем за 2023 год.

По итогам 2023 года рейтинги платежных систем по количеству упоминаний, Индексу заметности и охвату возглавила группа компаний Qiwi. Второе место во всех трех рейтингах принадлежат ЮMoney. WebMoney замыкает тройку в рейтинге по количеству упоминаний, а PayPal занимает третье место по Индексу заметности и по охвату аудитории.

Наиболее резонансным информационным поводом в медиаполе Qiwi по итогам 2023 года стало предупреждение американской биржи NASDAQ об исключении Qiwi Plc из листинга. После чего Qiwi Plc добилась отмены делистинга акций компании на бирже NASDAQ, обязавшись разделить бизнес на международный и российский сегменты. Еще одним резонансным инфоповодом стала выдача ограничительного предписания ЦБ РФ на работу Киви банку в связи с претензиями регулятора по итогам проверки. Кроме того, резонансным стал сюжет о решении совета директоров Qiwi не выплачивать дивиденды до изменения режима санкций.

Больший объем публикаций в инфополе сервиса ЮМoney за 2023 год связан с исследованиями аналитиков компании, которые публиковались в течение всего года. В частности, самой резонансной новостью стала январская публикация исследования о том, какие автомобили россияне чаще всего покупали в онлайне в 2022 году. Широкое освещение в СМИ получила новость о том, что сервис денежных переводов ЮMoney с декабря начал удаленно открывать счета и выпускать карты иностранцам с помощью мобильного приложения. Наконец, СМИ писали о массовом сбое работы в феврале кошелька ЮMoney и сервиса ЮKassa и восстановлению работоспособности сервисов.

Ключевой информационный повод в инфополе WebMoney - судебная тяжба, связанная с ликвидацией астраханского Консервативного коммерческого банка - бывшего расчетного банка WebMoney.

В медиаполе компании PayPal ключевым стал сюжет о выходе на криптовалютный рынок с запуском собственного стейблкоина - PayPal USD. В СМИ велось активное обсуждение в СМИ о целях и перспективах новой криптовалюты. Также интерес СМИ вызвала информация о том, что сооснователь PayPal Питер Тиль сообщил ФБР, что дважды получал предложения приехать в Москву для встречи с президентом России В. Путиным.

По итогам 2023 года наибольший рост в рейтинге упоминаемости показал сервис PAYMO, поднявшись на 9 позиций. Чаще всего сервис упоминался в контексте финансовых показатели группы ВТБ за 2022 год - банковская группа приобрела сервис PAYMO за 1,8 млрд рублей. По Индексу упоминаемости сильнее всего снизился показатель сервиса Best2Pay, он просел в рейтине на 6 позиций. Рост на 10 позиций в рейтинге по Индексу заметности продемонстрировал сервис PayU с инфоповодом о том, что Rapyd приобретает PayU GPO для всемирной экспансии финансовых технологий и платежных решений.

Наименование Упоминания в СМИ, 2023 Упоминания в СМИ, 2022 Изменение, % 1 Qiwi 23 550 21 620 8,9 2 ЮMoney < 20 856 20 906 -0,2 3 WebMoney 13 570 5 380 152,2 4 PayPal 13 080 22 727 -42,4 5 Skrill 11 296 746 1414,2 6 Perfect Money 6 724 675 896,1 7 Payeer 5 707 3 246 75,8 8 AdvCash 3 848 3 187 20,7 9 Assist 3 246 2 922 11,7 10 Life-Pay 3 013 1 010 198,3 11 Клаудпэйментс 1 185 2 707 -56,2 12 Uniteller 324 193 67,9 13 Robokassa 289 296 -2.4 14 PAYMO 184 72 155,6 15 Payoneer 184 519 -64,5 16 PayMaster 176 174 1,1 17 CyberPlat 111 257 -56,8 18 RBK Money 108 196 -44,9 19 PayAnyWay 103 292 -65,0 20 PayU Group 81 70 15,7 21 Free-Kassa 79 75 5,3 22 Best2Pay 73 239 -69,5 23 Fondy 57 139 -59,0 24 IntellectMoney 37 136 -72,8 25 PayOnline 30 45 -33,3

Наименование Индекс заметности, 2023 Индекс заметности, 2022 Изменение, % 1 Qiwi 2 422 063 1 931 986 25,4 2 ЮMoney < 1 105 665 1 031 094 7,2 3 PayPal 538 119 1 167 670 -53,9 4 Клаудпэйментс 172 706 501 328 -65,6 5 Life-Pay 160 913 34 655 364,3 6 Assist 135 786 112 808 20,4 7 WebMoney 101 929 399 501 -74,5 8 Robokassa 21 707 25 689 -15,5 9 AdvCash 16305 11 989 36,0 10 Best2Pay 13 237 14 252 -7,1 11 Skrill 12 435 10 007 24,3 12 Payoneer 9 194 24 433 -62,4 13 PayU Group 5 595 2 651 111,1 14 Payeer 4 760 13 282 -64,2 15 IntellectMoney 3 837 45 864 -91,6 16 PayAnyWay 3 752 18 623 -79,9 17 PayMasterl 3 564 5 098 -30,1 18 CyberPlat 3 192 12 418 -74,3 19 Uniteller 3 158 4 633 -31,8 20 RBK Money 2 529 7 224 -65,0 21 Perfect Money 2 240 9 364 -76,1 22 Fondy 749 3 359 -77,7 23 Free-Kassa 733 1 409 -48,0 24 PayOnline 687 1 128 -39,1 25 PAYMO 253 17 426 -98,5

Наименование Охват аудитории, 2023 Охват аудитории, 2022 Изменение, % 1 Qiwi 141 567 203 159 072 414 -11,0 2 ЮMoney < 109 073 927 157 273 693 -30,6 3 PayPal 94 235 929 151 229 736 -37,7 4 Assist 59 950 008 68 471 619 -12,4 5 WebMoney 59 665 457 87 918 360 -32,1 6 Клаудпэйментс 47 554 681 61 395 008 -22,5 7 Life-Pay 23 275 978 10 801 817/td> 115,5 8 Robokassa 22 508 201 15 730 149 43,1 9 Payeer 17 637 218 25 557 379 -31,0 10 AdvCash 14 939 238 12 766 424 17,0 11 Skrill 10 658 524 9 020 071 18,2 12 PayAnyWay 7 579 605 16 570 176 -54,3 13 Uniteller 7 392 743 2 146 803 244,4 14 Perfect Money 7 298 257 8 901 568 -18,0 15 Best2Pay 4 937 145 8 488 999 -41,8 16 CyberPlat 4 665 098 20 587 747 77,3 17 PayMaster 4 341 305 2 617 760 65,8 18 Payoneer 3 733 615 17 976 787 -79,2 19 IntellectMoney 2 766 641 9 973 249 -72,3 20 Free-Kassa 1 892 454 2 057 736 -8,0 21 PayOnline 1 860 989 946 88,0 22 RBK Money 1 049 461 1 251 992 -67,7 23 PayU Group 954 955 3 163 964 -69,8 24 Fondy 624 463 521 988 19,6 25 PAYMO 524 245 3 675 641 -85,7

- Американская биржа NASDAQ уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc о делистине акций.

- Платежная компания PayPal вышла на криптовалютный рынок с запуском собственного стейблкоина.

- Минфин России предложил разрешить расчеты через платежные системы дружественных стран для личных и деловых расчетов, в том числе трансграничных.

дружественных стран для личных и деловых расчетов, в том числе трансграничных. - Сервис денежных переводов ЮMoney, являющийся дочерней компанией Сбера, начал удаленно создавать счета и выпускать карты иностранцам.

- Qiwi провела реструктуризацию бизнеса, разделив его на международный и российский.

- Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заявила о решении покинуть российский рынок и продать бизнес местной компании CommEX. С середины ноября биржа Binance перестала принимать депозиты в рублях.

- Принимавшие иностранные карты в Рунете сервисы, такие как Prodamus, Robokassa, PayBox, - остановили прием онлайн-платежей из-за границы. Банки-контрагенты в странах ближнего зарубежья больше не работают с российскими организациями из-за опасений перед санкциями.

- Группа Тинькофф консолидировала 100% сервиса интернет-эквайринга Клаудпэйментс.

- Совет директоров Qiwi решил не выплачивать дивиденды до изменения режима санкций в отношении Национального расчетного депозитария

- "К концу года рынок платежных стикеров в России может вырасти еще в четыре раза", - говорится в исследовании российского рынка платежных стикеров Smart Ranking. Объем рынка на конец первого квартала составил около 1 млн единиц.

СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки рынка платежных систем, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 65 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: 2023 г.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга актуальны на дату публикации.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru