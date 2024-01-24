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24 января 2024 года 10:10
За маркетплейсами предлагают закрепить роль информпосредника
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Александр Щербак/ТАСС
24 января. FINMARKET.RU - В ходе обсуждения законопроекта о маркетплейсах у Минцифры и Минпромторга возникли разногласия относительно того, должны ли маркетплейсы нести юридическую ответственность за бракованный товар, пишут "Ведомости". Минцифры предложило законодательно закрепить за маркетплейсами роль лишь информационного посредника в случаях, когда покупатель недоволен купленным через онлайн-площадку товаром. В свою очередь позиция Минпромторга предполагает доработку законопроекта в части привлечения владельцев маркетплейсов к ответственности. В том числе, считает министерство, онлайн-площадка должна отвечать за оборот некачественной продукции, для чего и нужно конкретизировать предъявляемые к ней требования. Минцифры также выступило против запрета на продажу на площадках товаров под собственными торговыми марками и против ограничения количества изменений в контрактах (офертах) между площадками и продавцами. Согласно позиции Минпромторга, продажа крупнейшими маркетплейсами собственных товаров ставит в неравное положение поставщиков аналогичных товаров, а 80% из таких компаний - субъекты малого и среднего предпринимательства. Предложение об ограничении количества изменений в договорах было выдвинуто ФАС и учтено Минпромторгом, следует из документов. Интересы контрагентов маркетплейсов должны быть "должным образом защищены от резких изменений условий деятельности на них", следует из позиции ведомств. Законопроект о маркетплейсах, предполагающий внесение изменений в законы "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" и "О защите прав потребителей", был внесен в Госдуму 25 сентября 2023 г.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Минцифры, маркетплейсы, предложекния
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