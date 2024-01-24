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24 января 2024 года 09:40
Майнеров хотят на время отключать от электричества
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ZUMA/TACC
24 января. FINMARKET.RU - В России предложили отключать майнеров от электроэнергии на срок до 500 часов в год (почти 21 день), чтобы решить проблему энергодефицита в некоторых регионах России. Такая инициатива пишут "Известия", указана в исследовании НИУ ВШЭ - его провели по заказу Ассоциации промышленного майнинга и направили в правительство РФ. Сейчас есть три категории надежности электроснабжения, а майнеров стоит выделить в новую категорию потребителей, которую будет позволено отключать на более длительный срок, говорится в исследовании. Директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов считает, что такое решение может устроить всех.По его словам, оно допустимо для бизнеса, и майнеры готовы идти на компромисс. Предложение поддержал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Майнеры достаточно неприхотливы и могут безболезненно отключаться от сети по предупреждению. Четвертую категорию нужно ввести, и участники рынка спокойно будут в ней работать, сообщил депутат "Известиям". Как отмечается в исследовании, такая мера может стать альтернативой предложению Минэнерго увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг-центров в энергодефицитных регионах в два-пять раз. Министерство опубликовало проект постановления правительства с такой инициативой 29 декабря 2023 г. Если его примут, то для промышленных центров по добыче криптовалюты значительно вырастет конечная цена электроэнергии (она состоит из тарифа на передачу, оптовой цены электроэнергии и сбытовой надбавки). Согласно проекту, новые тарифы установят для юрлиц, внесенных в специальный реестр майнинг-ферм. В Минэнерго подчеркнули: цель предложенного повышения тарифов для майнинговых центров - это создать стимул для переезда майнеров в энергоизбыточные районы. Это нужно для присоединения к электрическим сетям социальных объектов и строящегося жилья.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, майнеры, электроэнергия, предложения
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