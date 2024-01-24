Майнеров хотят на время отключать от электричества

24 января. FINMARKET.RU - В России предложили отключать майнеров от электроэнергии на срок до 500 часов в год (почти 21 день), чтобы решить проблему энергодефицита в некоторых регионах России. Такая инициатива пишут "Известия" , указана в исследовании НИУ ВШЭ - его провели по заказу Ассоциации промышленного майнинга и направили в правительство

Сейчас есть три категории надежности электроснабжения, а майнеров стоит выделить в новую категорию потребителей, которую будет позволено отключать на более длительный срок, говорится в исследовании.

Директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов считает, что такое решение может устроить всех.По его словам, оно допустимо для бизнеса, иготовы идти на компромисс.

Предложение поддержал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Майнеры достаточно неприхотливы и могут безболезненно отключаться от сети по предупреждению. Четвертую категорию нужно ввести, и участники рынка спокойно будут в ней работать, сообщил депутат "Известиям".

Как отмечается в исследовании, такая мера может стать альтернативой предложению Минэнерго увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг-центров в энергодефицитных регионах в два-пять раз. Министерство опубликовало проект постановления правительства с такой инициативой 29 декабря 2023 г. Если его примут, то для промышленных центров по добыче криптовалюты значительно вырастет конечная цена электроэнергии (она состоит из тарифа на передачу, оптовой цены электроэнергии и сбытовой надбавки). Согласно проекту, новые тарифы установят для юрлиц, внесенных в специальный реестр майнинг-ферм.

В Минэнерго подчеркнули: цель предложенного повышения тарифов для майнинговых центров - это создать стимул для переезда майнеров в энергоизбыточные районы. Это нужно для присоединения к электрическим сетям социальных объектов и строящегося жилья.