ЦБ создаст линию поддержки держателей цифровой валюты

24 января. FINMARKET.RU - Банк России планирует запустить телефонную линию поддержки для клиентов, которые будут пользоваться цифровыми рублями, пишет "Коммерсант" . Об этом свидетельствует запрос предложений от заинтересованных компаний "в целях подготовки к проведению закрытого анализа рынка по оценке стоимости выполнения работ по созданию многоканального цифрового комплекса регистрации телефонных переговоров, организации приема звонков, их записи, использования и хранения записей в рамках запуска первой линии поддержки клиентов Банка России".

Как уточнили в, речь идет о линии поддержки для будущих владельцев цифровых рублей, ведь электронные кошельки, в которых граждане будут их держать, создаются на платформе Банка России. "Первая линия поддержки клиентов - это горячая линия, на которую они будут обращаться при возникновении вопросов",- пояснили в ЦБ. При этом в регуляторе отметили, что размещенная информация "является проведением запроса предложений (не закупка) для анализа рынка потенциальных поставщиков, оценки стоимости, а также возможного уточнения технического задания".

В настоящее время ЦБ совместно с 13 банками тестирует операции с цифровыми рублями. В этом году число кредитных организаций может возрасти до 30. Масштабирование цифрового рубля планируется не ранее 2025 года, уточнили в ЦБ.