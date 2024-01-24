Сотрудники сталкиваются с дискриминацией по возрасту уже с 40 лет

24 января. FINMARKET.RU - Уже с 40 летв России сталкиваются с эйджизмом - дискриминацией при трудоустройстве из-за возраста, рассказали "Российской газете" эксперты. Открытый эйджизм грозит работодателям штрафами, но они научились обходить ограничения.

Законодательству, которое защищает сотрудников от дискриминации по возрасту, полу и другим признакам, в этом году исполняется 10 лет. Нормы, запрещающие указывать эту информацию в вакансиях, начали действовать с 2013 года. За это время вакансии с возрастными требованиями к кандидатам практически исчезли с рекрутинговых порталов, но это не значит, что требований к возрасту кандидатов не осталось.

Работодатели научились обходить ограничения. Они не указываютв вакансиях, но и не рассматривают поступившие резюме соискателей от 40 лет и выше, говорит Татьяна Захарова, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. Молодых людей приглашают на работу чаще, отмечает Валерия Коновалова, доцент кафедры управления персоналом ГУУ. В возрасте от 18 до 30 лет почти четверть кандидатов получали приглашение на работу по результатам собеседования, выяснили в HH.ru. А среди сотрудников от 31 до 40 лет положительный ответ получили около 17% претендентов. С возрастом доля отказов со стороны работодателя только увеличивается. Соискатели 41-50 лет получают уже 88% отказов на свои резюме, а после 51 года - 91%. Идеальным возрастом трудоустройства считается 30-35 лет выяснили в SuperJob.

Вернуть пенсионеров на рынок труда позволяет неполная занятость. Среди готовых выйти на работу пенсионеров 66% выступают за этот формат работы. При этом число вакансий, подходящих сотрудникам пенсионного возраста, растет. По данным "Авито Работы", осенью 2023 года их число увеличилось в 2,7 раза в годовом выражении.