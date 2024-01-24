Инвесторам могут разрешить снимать половину средств с ИИС-3

24 января. FINMARKET.RU - Владельцам индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) следует дать возможность временно снимать средства. Об этом говорится в письме Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в ЦБ и Госдуму, пишут "Известия" . Сейчас зафиксировано, что инвесторы могут вывести активы содосрочно только для лечения в связи с угрозой здоровью - в других случаях они лишатся налоговых льгот.

Людям нужно позволить снимать до половины средств, которые хранятся на ИИС, уточнил изданию президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Причем выводить деньги предлагается на ограниченный срок - до 12 месяцев, а воспользоваться этой опцией хотят разрешить не чаще чем раз в три года. Кроме того, ассоциация предлагает позволить инвесторам снимать средства со счета для приобретения недвижимости или оплаты образования детей.

ИИС-3 появился с 2024 года. До этого инвесторам были доступны ИИС-1 и ИИС-2 - сейчас открыть их нельзя, но уже действующие можно трансформировать в счета третьего типа.

ИИС-1 позволял своему владельцу получить налоговый вычет с инвестиций на сумму не более 52 тыс. рублей в год, а ИИС-2 давал возможность полностью освободить доходы с вложений от НДФЛ. В обоих случаях держать активы на счете для получения льгот нужно было не менее трех лет. ИИС-3 позволит сочетать оба налоговых вычета (но размер будет ограничен 30 млн рублей), однако минимальный срок владения будет увеличен - при открытии в 2024-2026 годах он составит пять лет, а затем с каждым годом будет постепенно увеличиваться и к 2031-у достигнет 10 лет.

Участники рынка поддержали инициативу: увеличение срока хранения средств, которое подразумевается в ИИС-3, должно компенсироваться дополнительными льготами. Хотя в Минфине предупредили, что сейчас вносить изменений не планируется, в ЦБ допустили корректировку механизма по мере его внедрения. Всё будет зависеть от спроса на ИИС нового типа.