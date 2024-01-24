Генпрокуратуру просят проверить предприятия ЖКХ

24 января. FINMARKET.RU - Генпрокуратуру попросили проверить ресурсоснабжающие организации (РСО; поставщики коммунальных ресурсов - тепла, воды и т. д.) на предмет расходования средств, заложенных в тарифена модернизацию сетей. Проверки должны пройти в регионах, где в январе 2024 г. произошли крупные аварии в коммунальной сфере. Запрос в Генпрокуратуру направил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский ("Единая Россия"), пишут "Ведомости"

На совместном заседании комитета по контролю и комитета по строительству и ЖКХ Госдумы 17 января курирующий коммунальную сферу вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что уровень собираемости платежей за ЖКУ с граждан последние несколько лет достигает почти 100%, говорится в письме Якубовского. Поэтому, по предположению депутата, РСО в полном объеме получают заложенную в тарифе "инвестиционную составляющую, которая несет целевой характер - расходование на повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг".

В письме также говорится, что с 1 по 14 января 2024 г. в России зафиксировано около 2500 происшествий в сфере ЖКХ. Например, в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске примерно в 170 жилых домах отключилось отопление и люди остались без тепла на неделю.

Представитель Минстроя сообщил "Ведомостям", что в 2024 г. "общее число аварий и инцидентов на объектах ЖКХ остается на уровне прошлого года, значительного ухудшения ситуации не наблюдается". Также в ведомстве рассказали, что, по данным системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, с 30 декабря 2023 г. по 22 января 2024 г. в РФ зафиксировано 4382 происшествия на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда, что на 3,1% меньше, чем в тот же период годом ранее.

Источник "Ведомостей", знакомый со статистикой собираемости платежей в ЖКХ, отметил, что она в среднем по регионам не достигает 100% даже с учетом претензионно-исковой работы и взыскания просуженной задолженности с помощью судебных приставов.