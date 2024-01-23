Россияне стали больше есть мяса, овощей, фруктов

23 января. FINMARKET.RU - За последние 20 лет россияне стали заметно лучше питаться, следует из данных Росстата. Например, по итогам 2023 года потребление мяса опять побьет рекорд. Но не все так просто, предупреждают эксперты. При текущем уровне инфляции без социальных выплат сохранить такой изобильныйдля многих граждан будет сложно, пишет "Российская газета"

С 2000 года россияне стали есть почти вдвое больше овощей и в 2,5 раза больше фруктов. И огромный ассортимент в магазинах нам в этом потакает.

Так, по данным Росстата, с 2000 по 2023 годы потребление хлебных продуктов снизилось на 9%, картофеля - на 44%. А вот мяса россияне стали есть на 88% больше, овощей и бахчевых - на 27%, потребление фруктов и ягод подскочило более чем в 2,5 раза, яиц - почти на 20%. То есть очевидно смещение потребительских предпочтений в сторону более здоровой и дорогой продукции.

Прошлый год, судя по всему, этот тренд в очередной раз подтвердит. Как минимум в мясе и яйцах он точно будет заметен. Ведь именно рост спроса на курицу и яйца в прошлом году вызвал резкий рост цен (более чем на 27% и 60% соответственно). При этом рост спроса на эти виды доступного белка произошел прежде всего за счет увеличения доходов у малоимущего населения, говорит глава Национального мясного союза Сергей Юшин. По его оценке, по итогам 2023 году потребление мяса и мясопродуктов составит рекордных 80 кг на человека в год.

В 2024 году, если не усугубится ситуация с болезнями животных, потребление может увеличиться до 81 кг на человека в год. При этом среднее потребление мяса в мире составляет 43 кг на человека, говорит эксперт.

По прогнозам генерального директора "Союзмолока" Артема Белова, приличный рост - в 1,5 млн тонн (с 29,7 млн до 31,2 млн тонн) - продемонстрирует потребление молочной продукции в целом в стране. Тогда как в 2022 году потребители съели и выпили молочных продуктов столько же, сколько в 2021 году. По оценке исполнительного директора Национального плодоовощного союза Андрея Казакова, потребление овощей в 2023 году будет примерно на уровне 2022 года, несмотря на рост цен выше инфляции.

Признают изменения потребительских предпочтений и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). На это одновременно влияют два фактора: располагаемые доходы населения и более осознанный подход к питанию вкупе с развитием тренда на здоровый образ жизни, считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Например, по подсчетам Х5, во втором квартале 2023 года доля продуктов для правильного питания от общего розничного товарооборота сетей группы составила 13,9%.